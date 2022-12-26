2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Ali Koç kimdir? Ali Koç hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9.650 haber kaynağında 4.158.214 adet haber yapılan Ali Koç, toplamda 5.218.715.272 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Ali Koç kimdir. İşte, Ali Koç hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Ali Koç, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Ali Koç hakkında 9.650 haber kaynağında 4.158.214 adet haber yer alırken 2022'de toplam 5.218.715.272 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Ali Koç hakkında merak edilen Ali Koç kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

ALİ KOÇ KİMDİR?

Ali Yıldırım Koç, 2 Nisan 1967 tarihinde istanbul'da doğmuştur. Annesi Çiğdem (Simavi) ve babası Rahmi Koç'un en küçük oğludur. Ömer Koç, Mustafa Koç adında abileri vardır. Londra'da 1980 yılında başladığı Harrow School'dan 1985 yılında mezun oldu. 1989 yılında ABD. Houston Teksas'taki Rice Üniversitesi'nden lisans diplomasını aldı. 1995 – 1997 yılları arasında ABD. Boston, Massachusetts Harvard Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. ABD'de çeşitli kuruluşlarda çalıştı ve Koç Holding AŞ yönetim kurulu üyesi kurumsal iletişim ve bilgi grubu başkanı oldu. 1986 yılının yazında Otosan A.Ş. Ford Motor Company'nin ortaklığı ile otomobil montaj hattında çalıştı. 1987 ve 1988 yazlarında Koç Holding, A.Ş. Otomotiv Grubu'na bağlı olarak otomobil üretimi ve bayii ağı ile çalıştı. Bayii çalışmalarının tekrar yapılanması döneminde üst yönetim ile çalıştı. 1990 yazında J.P. Morgan, New York, NY Stajerlik yaptı.

1990-1991 tarihleri arasında American Express Bank'ta Yönetici Yetiştirme Programı'na dahil olmuş, 1991-1992 yılları arasında Ramerica Internatio1992-1994 yılları arasında Morgan Stanley Yatırım Bankası'nda Analist olarak çalışmıştır.

1997 -2000 yılları arası Koç Holding A.Ş. Stratejik Planlama Grubu Başkanlığı'na Bağlı Yeni İş Geliştirme Koordinatörü olarak görev yaptı. 2000 yılından itibaren de Koç Topluluğu Bilgi Grubu Yürütme Komitesi Başkanı Koç Holding A.Ş.Yeni İş Geliştirme Koordinatörüdür. 2006 yılından itibaren Koç Holding Kurumsal İletişim ve Bilgi Grubu Başkanlığı görevini yürütmektedir. 2008 Ocak ayından bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan Ali Y. Koç, 2009 yılından bu yana Tüpraş Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Ali Y. Koç, 1992 yılında askerlik görevini yaptı. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde İki dönem yöneticilik yaptı. Ali Koç, ABD. Houston Teksas'taki Rice Üniversitesi'nde ekonomi ve iş idaresi eğitimi almakta iken, yine aynı ülkede eğitim gören Nevbahar Demirağ ile tanışmıştı. Ali Koç, 21 Ekim 2005 tarihinde Nevbahar Demirağ ile evlendi. Sadberk Leyla Koç (d.2006) ve Kerim Rahmi Koç (d.2008) adında bir kızı bir oğlu vardır.