2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Ali Kılıç kimdir? Ali Kılıç hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,604 haber kaynağında 4,263,369 adet haber yapılan Ali Kılıç, toplamda 5,239,345,676 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Ali Kılıç kimdir? İşte, Ali Kılıç hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Ali Kılıç, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Ali Kılıç hakkında 9,604 haber kaynağında 4,263,369 adet haber yer alırken 2022'de toplam 5,239,345,676 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Ali Kılıç hakkında merak edilen Ali Kılıç kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

ALİ KILIÇ KİMDİR?

1964 yılında Tunceli Pülümür'de doğdu. Lise yıllarını siyasal fırtınalar içinde geçirdi. 1980'de yurtdışına çıktı. Almanya'da bir yandan eğitimini tamamladı, bir yandan da dünya görüşü ve hayat felsefesiyle örtüşen bir meslek olan gazeteciliğe başladı.

Uzun yıllar Milliyet Gazetesi Münih Temsilciği yaptı. Yurttaşlarımızın sorunlarını içinde bulunduğumuz topluma duyurarak inancı, kimliği, cinsiyeti, görüşü, ne olursa olsun ezilen, sömürülen kitlelerin acılarına ortak olmaya ve sorunlarını çözme doğrultusunda katkı sağlamaya çalıştı. Bu süreçte, insanlığa en büyük acıları yaşatan savaş gerçeğiyle genç yaşta karşılaştı. Romanya, Afganistan ve Yugoslavya'daki savaşları gazeteci olarak yakından takip etti. Avrupa'nın en güçlü göçmen örgütü olarak kabul edilen Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu'nda Genel Başkanlık görevini devraldığında, henüz 30 yaşındaydı. Daha sonra da Türk–Alman Dostluk Federasyonu Kurucu Genel Başkanı olarak, yabancı düşmanlığı ve ırkçılığa karşı toplumsal mücadeleyi örgütlü olarak yükseltti.

Avrupa'daki sosyalist ve sosyal demokrat düşüncenin unutulmaz liderlerinden Federal Almanya Eski Başbakanı Willy Brandt'ın Genel Başkanlığı döneminde Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin Gençlik Kolları'nda başlayan siyasal yaşamını, "Ne ezilen ne ezen, insanca hakça bir düzen" ilkesinin ülkesinde egemen olması için Türkiye'ye taşıdı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 1. Bölge Milletvekili Adayı, Parti Meclisi Üyesi, Merkez Yürütme Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Danışmanlığı görevlerini yaptı, Yurtdışı Örgütlenme Koordinatörlüğü görevini de sürdürdü. 2014 Yerel Seçimlerinde yüzde 49.30 oy alarak Maltepe Belediye Başkanı seçildi. Göreve gelir gelmez insan odaklı sosyal demokrat belediyeciliği hayata geçirecek bir kadro ile halkın taleplerini çözen, toplumsal sorunlara duyarlı, halktan kopuk değil, halk için hizmet anlayışını benimseyen bir anlayışla Maltepe'yi yönetmeye başladı.