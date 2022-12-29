2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Ali Kemal Deveciler kimdir? Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,793 haber kaynağında 5,937,333 adet haber yapılan Ali Kemal Deveciler, toplamda 7,460,940,859 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Ali Kemal Deveciler kimdir? İşte, Ali Kemal Deveciler hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Ali Kemal Deveciler, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Ali Kemal Deveciler hakkında 9,793 haber kaynağında 5,937,333 adet haber yer alırken 2022'de toplam 7,460,940,859 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Ali Kemal Deveciler hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

ALİ KEMAL DEVECİLER KİMDİR?

Ali Kemal Deveciler, 1958 yılında Balıkesir, Burhaniye'de dünyaya gelmiştir. 1980 yılında Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümünü bitirdi. Burhaniye ilçesinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik yaptı. 22. Dönem seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Balıkesir Milletvekili seçildi. 2014-2018 yılları arasında CHP Genel Sayman Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 31 Mart yerel seçimlerinde Burhaniye Belediye Başkanı seçildi.