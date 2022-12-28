2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Ali Emre kimdir? Ali Emre hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,699 haber kaynağında 4,790,171 adet haber yapılan Ali Emre, toplamda 6,275,505,676 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Ali Emre kimdir? İşte, Ali Emre hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Ali Emre, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Ali Emre hakkında 9,699 haber kaynağında 4,790,171 adet haber yer alırken 2022'de toplam 6,275,505,676 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Ali Emre hakkında merak edilen Ali Emre kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

ALİ EMRE KİMDİR?

30 Mart Mahalli idareler Genel seçimleri'nde, Saadet Partisi'nden Akçadağ Belediye Başkan Adayıolan Eğitimci-İdareci Ali Emre, Mehmet Kaya Asiltürk başkanlığındaki SP Malatya İl Teşkilatı yönetiminde yer aldı.

SP Malatya İl Teşkilatı 5. Olağan Kongresini gerçekleştirdi. Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seçime, mevcut başkan Mehmet Kaya Asiltürk, tek liste halinde girdi. Seçime katılan bütün delegelerin oyunu alan Asiltürk, yeniden SP Malatya İl Başkanlığına seçildi.

Mehmet Kaya Asiltürk başkanlığındaki SP Malatya İl Teşkilatı yönetiminde,30 Mart Mahalli idareler Genel seçimleri'nde, Saadet Partisi'nden Akçadağ Belediye Başkan Adayı olan Eğitimci-İdareci Ali Emre'de yer aldı.

Mehmet Kaya Asiltürk başkanlığındaki SP Malatya İl Teşkilatı yönetimi şu isimlerden oluşuyor:

"Osman Cemali Marasalı, Bayram Oral, Niyazi Çetinkaya, Ahmet Soydoğdu, Abuzer Göğüs, Mehmet Emin Yaman, Aldulkadir Ökmen, Ali Emre, Mustafa Baştürk, Mehmet Maden, Osman Yaşar, Sedat Varol, İsmet Aksoy, Mehmet Akboğa, Hamza Adak, Abuzer Kendirligil, Muhsin Öz, Doğan Şahin, Emre Aksoy, Zafer Alyüz, Hüseyin Berk, Rıdvan Erdem, Mehmet Çay ve Suphi Menteş."