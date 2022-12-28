2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Ali Palabıyık kimdir? Ali Palabıyık hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,480 haber kaynağında 3,797,163 adet haber yapılan Ali Palabıyık, toplamda 4,733,749,904 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Ali Palabıyık kimdir? İşte, Ali Palabıyık hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Ali Palabıyık, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Ali Palabıyık hakkında 9,480 haber kaynağında 3,797,163 adet haber yer alırken 2022'de toplam 4,733,749,904 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Ali Palabıyık hakkında merak edilen Ali Palabıyık kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

ALİ PALABIYIK KİMDİR?

Küçük yaşlarda amatör olarak futbola kaleci olarak başlamıştır.17 yaşındayken çeşitli nedenlerle amatör futbolu bırakarak 2000 yılında hakemlik kursuna başladı.

İlk maçına 21 yaşındayken 13 Ocak 2002'de Yenikent ASAŞ Stadyumunda Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasında oynanan PAF Ligi maçında ikinci yardımcı hakem olarak çıkmıştır.İlk orta hakemlik deneyimini ise 2003-2004 3. Lig sezonunun ilk haftasında Kestel İlçe Stadyumunda oynanan Kestel Belediyespor ile Altınordu maçıyla yaşamıştır. Maç 0 - 0 golsüz berabere biterken ev sahibi takıma 3 misafir takıma ise 2 sarı kart göstermiştir.

İlk Süper Lig maçına 21 Ağustos 2004 tarihinde Gençlerbirliği ile Ankaraspor arasında oynanan ve Bülent Yıldırım'ın ikinci yardımcı hakemi olarak çıkmıştır.Süper Lig'deki ilk orta hakemlik deneyimini ise 27 Ekim 2012'de Tevfik Sırrı Gür Stadyumunda Mersin İdman Yurdu ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor arasında oynanan müsabaka ile yaşamıştır. Bu maçı Mersin İdman Yurdu 2 - 0 kazanmış ve ev sahibi takıma 4 misafir takıma ise 3 sarı kart göstermiştir.

2015 yılı için açıklanan FIFA kokartı takacak hakemler arasında ilk kez yer almıştır.

2015-16 sezonu öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Palabıyık'ın da aralarında bulunduğu 9 hakem ile ilk kez profesyonel sözleşme imzaladı.