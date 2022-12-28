2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Ali Şansalan kimdir? Ali Şansalan hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,478 haber kaynağında 3,779,675 adet haber yapılan Ali Şansalan, toplamda 4,727,723,113 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Ali Şansalan kimdir? İşte, Ali Şansalan hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Ali Şansalan , 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Ali Şansalan hakkında 9,478 haber kaynağında 3,779,675 adet haber yer alırken 2022'de toplam 4,727,723,113 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Ali Şansalanhakkında merak edilen Ali Şansalankimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

ALİ ŞANSALAN KİMDİR?

Ali Şansalan (d. 17 Mart 1988, Balıkesir), Süper Lig'de görev alan Türk profesyonel futbol hakemidir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden 2010 yılında mezun olmuştur. Hakemliğe 2009 yılında henüz üniversite öğrencisiyken Çanakkale bölge hakemi olarak başlamıştır. 2017 yılında Akhisar Belediyespor-Kardemir Karabükspor arasında oynanan mücadelede Süper Lig'de ilk kez maç yöneten Şansalan 2019 yılından beri Süper Lig'de düzenli olarak olarak görev almaktadır