2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Ali Yıldırım Sezer kimdir? Ali Yıldırım Sezer hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,719 haber kaynağında 4,922,749 adet haber yapılan Ali Yıldırım Sezer , toplamda 6,067,620,172 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Ali Yıldırım Sezer kimdir? İşte, Ali Yıldırım Sezer hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Ali Yıldırım Sezer , 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Ali Yıldırım Sezerhakkında 9,719 haber kaynağında 4,922,749 adet haber yer alırken 2022'de toplam 6,067,620,172 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Ali Yıldırım Sezerhakkında merak edilen Ali Yıldırım Sezerkimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

ALİ YILDIRIM SEZER KİMDİR?

Ali Yıldırım Sezer, 1970 yılında Saraylı'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Gölcük'te bitirdi. 1987 yılında Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden ise 1992 yılında mezun oldu.

1994 yılında Kocaeli Barosu'na kaydolan ve 5 dönem Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Av. Ali Yıldırım Sezer bir dönem de Başkan Vekilliği görevinde bulundu. Kocaeli Barosu'nun geçen ay yapılan Genel Kurulu'nda Türkiye Barolar Birliği delegesi seçildi.

Ali Yıldırım Sezer, GÖLASDER, Gölcük Yelken Kulübü, GFSD'nin kurucularından ve yönetim kurulu üyesidir. Aynı zamanda Gölcük Kent Konseyi ve Kocaeli Büyükşehir Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesidir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ali Yıldırım Sezer, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin Kocaeli'ye bağlı Gölcük Belediye Başkan Adayı oldu.