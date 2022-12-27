2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Ali Sürmeli kimdir? Ali Sürmeli hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9.494 haber kaynağında 3.797.082 adet haber yapılan Ali Sürmeli, toplamda 4.749.897.432 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Ali Sürmeli kimdir. İşte, Ali Sürmeli hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Ali Sürmeli, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Ali Sürmeli hakkında 9.494 haber kaynağında 3.797.082 adet haber yer alırken 2022'de toplam 4.749.897.432 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Ali Sürmeli hakkında merak edilen Ali Sürmeli kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

ALİ SÜRMELİ KİMDİR?

Ali Sürmeli, 7 Nisan 1959 tarihinde Bingöl'de dünyaya geldi. Aslen Muş - Varto Omeriyan köyündendir. Babası Anadolu'da birçok şehirde görev yapmış bir postacıydı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Devlet Konservatuvarı "Tiyatro" bölümünden 1985 yılında mezun olan sanatçı, Sokak Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı. Sinema filmleri ve dizilerde oynadı.

İlk başrolü 1995 yılında oynadığı ve yönetmenliğini Tülay Eratalay'ın yaptığı Düş, Gerçek, Bir de Sinema adlı filmdir. Deli Yürek dizisiyle televizyonda tanındı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde can verdiği Zaza Dayı karakteriyle hafızalara kazınmıştır. Çarpışma adlı dizide Cansız rolü ile ekran karşısına geçti. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Doğan Baba karakteriyle rol almaya başlamıştır.