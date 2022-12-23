2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Ali Babacan kimdir? Ali Babacan hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl Y haber kaynağında Z adet haber yapılan Ali Babacan, toplamda K okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Ali Babacan kimdir, İşte, Ali Babacan hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Ali Babacan, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Ali Babacan hakkında Y haber kaynağında Z adet haber yer alırken 2022'de toplam K ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Ali Babacan hakkında merak edilen Ali Babacan kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

ALİ BABACAN KİMDİR?

Ali Babacan 4 Nisan 1967'de Ankara'da doğmuştur. Türk politikacı, ekonomist ve mühendistir. Demokrasi ve Atılım Partisinin (DEVA) kurucusu ve genel başkanıdır. 2002–2015 yılları arasında 13 yıl Türkiye dışişleri ve ekonomi bakanlığı yapmış olan Babacan, Türkiye Büyük Millet Meclisi 22., 23., 24. ve 26. dönem Ankara milletvekilliği yapmıştır. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Babacan, 1995 yılında Ülkü Zeynep Babacan (Yurter) ile evlendi. Kerem, Dilara ve Emir adlarında üç çocuk babasıdır.

Ailesi aslen Şereflikoçhisar ilçesine bağlı Değirmenyolu köyündendir. 1985'te TED Ankara Koleji'ni birincilikle bitirdi. 1989 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden birincilikle mezun oldu (4.00 üzerinden 4.00 ortalama).

1990 yılında Fulbright bursunu kazanarak eğitim için ABD'ye gitti. 1990–1992 yılları arasında Chicago'da bulunan Northwestern Üniversitesi bünyesindeki Kellogg School of Management'da işletme dalında yüksek lisans (MBA) yaptı. Babacan, yüksek lisans çalışmalarında pazarlama, organizasyon ve uluslararası iş idaresi dallarında uzmanlaştı.

ALİ BABACAN HAYATI

58. ve 59. Hükûmetlerde ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı yaptı. 60. Hükûmette 1 Mayıs 2009'a kadar dışişleri bakanı olarak görev aldı. 2005–2009 yılları arasında Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliği konusunda görüşmelerin yürütüldüğü makam olan başmüzakerecilik görevinde bulundu. 1 Mayıs 2009'da gerçekleştirilen kabine değişikliğinde başbakan yardımcısı olarak görev yaptı. 61. ve 62. Hükûmetlerde başbakan yardımcılığı yaptı.

Ali Babacan, bakanlığı döneminde milyarlarca dolarlık IMF kredileriyle desteklenen, acı verici bir ekonomik reform programını yönetme görevi üstlendi; Türkiye ekonomisi iki ciddi krizden sonra kayda değer bir toparlanma kaydetti. Türk siyasi arenasının çalkantılı döneminden daima uzak durdu ve popülizme düşmeden bir teknokrat gibi hareket ederek yalnızca ekonomik reformlara odaklandı. Siyasi hayatı boyunca çeşitli düşünce kuruluşlarının toplantılarına katıldı.

1992–1994 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde finans sektörünün üst düzey yöneticilerine danışmanlık yapan özel bir şirkette danışman olarak çalıştı. 1994–2002 yılları arasında Ankara'daki aile şirketinin başına geçti.

ALİ BABACAN SİYASİ KARİYERİ

2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi kurucu üyesi ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. 58. ve 59. Hükûmetlerde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevinde bulundu. 60. Hükümette ise Dışişleri Bakanı ve Avrupa Birliği ile müzakerelerde Başmüzakereci olarak görev yapmaktaydı. Egemen Bağış'ın devlet bakanı ve başmüzakereci pozisyonuna getirilmesinin ardından sadece Dışişleri Bakanı olarak bir süre daha görevine devam etti.

1 Mayıs 2009 tarihinde gerçekleşen kabine değişikliğinden sonra Dışişleri Bakanlığını Ahmet Davutoğlu'na devretti. Aynı gün Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak hükûmette görev yaptı. 28 Ağustos 2015 tarihinde başbakan yardımcılığı görevini Cevdet Yılmaz'a devretti. 63. Hükûmette başbakan danışmanlığı yaptı.

2018 yılının Haziran ayında yapılacak genel seçimler için milletvekili adaylık başvurusu yapmadı. 8 Temmuz 2019 tarihinde AK Parti'den istifa etti.

Ali Babacan'ın kurucular kurulunu oluşturduğu bir heyet, yeni partinin kuruluş dilekçesini 9 Mart 2020 tarihinde İçişleri Bakanlığına verdi. Partinin adı "DEVA" kısaltmasıyla Demokrasi ve Atılım Partisi oldu. 90 kişilik kurucular kurulu listesinde eski bakanlardan Sadullah Ergin, Nihat Ergün, Selma Aliye Kavaf ile AK Parti'den istifa eden İstanbul milletvekili Mustafa Yeneroğlu da yer aldı.

DEVA Partisi kurucular kurulu ilk toplantısını 10 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirdi. Toplantıda Ali Babacan oy birliğiyle genel başkan seçildi.