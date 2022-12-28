2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Aleyna Tilki kimdir? Aleyna Tilki hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 5,525 haber kaynağında 126,703 adet haber yapılan Aleyna Tilki, toplamda 185,370,782 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Aleyna Tilki kimdir? İşte, Aleyna Tilki hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Aleyna Tilki , 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Aleyna Tilki hakkında 5,525 haber kaynağında 126,703 adet haber yer alırken 2022'de toplam 185,370,782 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Aleyna Tilkihakkında merak edilen Aleyna Tilkikimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

ALEYNA TİLKİ KİMDİR?

Aleyna Tilki, 28 Mart 2000'de Of, Trabzonlu bir anne ve Konyalı bir babanın kızı olarak Konya'da dünyaya geldi. Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılmasıyla ilk kez televizyonlarda görüldü. Ağustos 2016'da Türk besteci ve aranjör Emrah Karaduman'ın "Cevapsız Çınlama" adlı parçasında vokal olarak yer aldı. Parçanın YouTube'da yayınlanan klibi 2016'da Türkiye'de en çok izlenen video klip oldu ve bir yıl içinde 480 milyondan fazla izlendi. Böylece en çok izlenen Türkçe şarkı klibi unvanını yakaladı. Şarkı ise MusicTopTR Resmî Listesi'nde 2 numaraya kadar yükseldi. Tilki, Temmuz 2017'de ilk solo parçası "Sen Olsan Bari"yi yayımladı ve Türkiye'de aynı listede 1 numara oldu.Çıkışının ilk aylarında içkili mekânlarda sahne alması, reşit olmadığı gerekçesiyle toplumun bir kesiminin tepkisini çekti. Kasım 2016'da Diyarbakır'daki bir konseri sırasında mekâna iki el yapımı ses bombası atıldı.

5 Haziran 2019'da Tilki, Emrah Karaduman ile Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkıları albümünde yer alan "Yalnız Çiçek" şarkısını klibi ile yayınladı. Şarkı video klip izlenme ölçüm platformunda 24 saatte en fazla izlenen klip kategorisinde üçüncü sırada yer aldı. 2019 yılında Tilki'nin Cornetto için hazırladığı yaz şarkısı "Nasılsın Aşkta" klibi YouTube'da 8 Mayıs 2019 gününde dünya genelinde en çok izlenen video oldu.

Tilki, Mayıs 2019'da dünyanın en büyük müzik şirketlerinden Warner Music Group ile anlaşma imzaladı ve sonrasında Tilki'nin şirketle bir İngilizce albüm ve 4 parça yapacağını açıklandı. Bu onu bu şirketle çalışan ilk Türk şarkıcı yaptı.

Aleyna Tilki, 2018'de çektiği 'Nasılsın Aşkta' isimli klibinde LGBTQ bayrağına yer verdikten sonra 2020 yılının Haziran ayında Twitter üzerinden ''Aşk her yerdedir, her şekildedir.... Rengarenktir... Tarifini bir kalıba sığdıramaz, aşkı yorumlayamazsınız... Aşk kalıpsızdır, sınırsızdır, şekilsizdir ve tanımı herkese göre başkadır. Gerçekten kalpten gelen bir aşk, özdür ve bunu yaşama şekli kişinin kendine özgüdür...'' yazarak LGBT destekçisi olduğunu açıkça ilan etmiştir.

2020 yılında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de bir dizi'de oynamak için anlaştı. 2021 yılında başlayan İşte Bu Benim Masalım dizisinde başrolleri Cemal Can Canseven ile paylaşmaktadır.

26 Şubat 2021 tarihinde Dua Lipa, Sarah Hudson ve Coffee'nin sözlerini yazdığı; Diplo, King Henry ve Jr. Blender'ın bestelediği "Retrograde" adlı ilk İngilizce şarkısının video klibi yayınlandı. 2021'de dönemin TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in, Türkiye'nin Eurovision'a katılımı konusunda çalışmalara başladığını açıklaması üzerine katılan ilk ismin Aleyna Tilki olacağı konusunda söylentiler internet ortamında dolaşmaya başladı. Bunun üzerine Aleyna Tilki, Türkiye'yi Avrupa'da değil tüm dünyada tanıtmak istediğini bu yüzden Eurovision'a katılmayı planlamadığını açıklamıştır.

Şarkıcı ayrıca magazin basınında da sıkça yaptıklarıyla ve söyledikleriyle yer almaktadır. Toplumsal konulara yorumları ve alışılmışın dışında paylaşımlarda bulunmaktadır.

Çorum'da MHP'nin yönetimde olduğu Osmancık Belediyesi, şarkıcı Aleyna Tilki'nin ilçede 24 Eylül 2022'de vereceği konseri, Aleyna Tilki'nin 18 Eylül 2022'de, İstanbul'da yapılan LGBTİ artı karşıtı yürüyüşle ilgili paylaşımı nedeniyle iptal ettiğini açıkladı.