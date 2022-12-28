2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Akif Kemal Akay kimdir? Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,094 haber kaynağında 2,917,035 adet haber yapılan Akif Kemal Akay, toplamda 3,590,997,678 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Akif Kemal Akay kimdir? İşte, Akif Kemal Akay hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Akif Kemal Akay, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Akif Kemal Akay hakkında 9,094 haber kaynağında 2,917,035 adet haber yer alırken 2022'de toplam 3,590,997,678 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Akif Kemal Akay hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

AKİF KEMAL AKAY KİMDİR?

Akif Kemal Akay 1950 yılında Adana'da doğmuş, ilk, orta ve lise öğrenimini de Adana'da tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Kimya Yüksek Mühendisliği ve İstanbul Üniversitesi İşletme Yönetimi ve Organizasyonu Üst Lisansı ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya İhtisası bölümlerinden mezun olan Akay, ihtisası süresince de aynı bölümde Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır. Adana'nın ve Bölge'nin ilklerinden biri olan tıbbi biyokimya ve tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarı Bir-Lab'ın kurucusudur.

1968 yılında CHP'ye üye olan Akay, SODEP Merkez İlçe Başkan Yardımcısı, SODEP İl Yöneticisi, SHP İl Yöneticilikleri, CHP İl Sekreteri, CHP İl Başkanı, CHP ve SHP Kurultay Delegelikleri, CHP ve SHP Seçim Komitesi Üyelikleri ile Başkanlıklarının yanı sıra CHP Bilim Kurulu Üyesi ve CHP Parti Okulu Eğitmeni görevlerini üstlenmiştir.

Akif Kemal Akay, Atatürkçü Düşünce Derneği'nde Genel Başkan Yardımcılığı, Akdeniz Bölge Sorumlusu, Şube Başkanlıkları, Genel Başkan Danışmanı, Adana Güç Birliği Vakfı kurucusu ve yöneticiliklerinde görev almıştır. Birçok sivil toplum kuruluşunda delegelik ve üyelikleri bulunan ve çok sayıda sosyal sorumluluk projeleri yürüten Akif Kemal AKAY 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde Seyhan Belediye Başkanlığına seçilmiştir. Akif Kemal Akay'ın "Niçin CHP" ve "Sil Başkan Belediyecilik" adlarında iki kitabı bulunmaktadır.