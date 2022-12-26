2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Ahmet Ataç kimdir? Ahmet Ataç hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,272 haber kaynağında 3,003,936 adet haber yapılan Ahmet Ataç, toplamda 3,402,455,261 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Ahmet Ataç kimdir? İşte, Ahmet Ataç hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Ahmet Ataç, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Ahmet Ataç hakkında 9,272 haber kaynağında 3,003,936 adet haber yer alırken 2022'de toplam 3,402,455,261 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Ahmet Ataç hakkında merak edilen Ahmet Ataç kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

AHMET ATAÇ KİMDİR?

Eskişehir 'de 1946 yılında doğdu.

Maarif Koleji'ni bitirdikten sonra 1969 yılında İstanbul Diş Hekimliği Yüksek Okulu'ndan mezun oldu ve serbest Diş hekimi olarak çalışma hayatına atıldı.1986 yılında Eskişehir-Kütahya-Afyon-Bilecik illeri Diş Hekimleri Odası Başkanı seçilen Ataç, 1994-1999 yıllarında Anadolu Üniversitesi Mediko-Sosyal Öğrenci Hastanesi'nde Diş hekimi olarak görev aldı.

Türk Diş Hekimleri Birliği'nin çeşitli kademelerinde görev alan Ataç, 1996-1997 ve 1998-1999 yıllarında Türk Diş Hekimleri Birliği 'Etik Komisyonu' üyeliğine seçildi ve 2004-2009 yılları arasında Türk Diş Hekimleri Biriliği Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.18 Nisan 1999 yılı yerel seçimlerinde DSP listesinden Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanlığı'na seçilen Dt. Ahmet Ataç, 2004 yılına kadar Belediye Başkanlığı görevini sürdürdü.

29 Mart 2009 seçimlerinde aday olduğu DSP'den Eskişehir halkının büyük desteğiyle tekrar Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanlığı görevini üstlenen Ataç, 2011 yılı Şubat ayında CHP Genel Başkanı Kemal Klııçdaroğlu'nun da katıldığı törenle CHP'ye katıldı.

Ataç, 2014'te tekrar seçildiği Belediye Başkanlığı görevine halen devam etmektedir.

Tepebaşı Belediyesi, Dt. Ahmet Ataç 'ın gerçekleştirdiği, "Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu", "Ulusal Sanat çalıştayı", "Enerji Etkin Bina", "Altın Ayaklar" ,"Evde Sağlık Hizmetleri", "Belde evleri", "Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi", "Yaşam Köyü ve Alzheimer Merkezi", "Behiç Erkin" ve "Efsane Es-Es 1965" spor kompleksleri, "Atilla Özer Karikatürlü Ev "Down sendromlu çocukların rehabilitasyonuna katkı sağlayan Gökkuşağı Kafe", "23 Nisan Çocuk Sanat Merkezi" gibi bir çok farklı ve başarılı projeye imza atmıştır.

Ahmet Ataç, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP'nin Eskişehir İli Tepebaşı İlçesi Belediye Başkan adayı olmuştur.

Evli ve 3 çocuk babası olan Ataç, İngilizce bilmektedir.