2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Ahmet Aras kimdir? Ahmet Aras hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9.348 haber kaynağında 3.097.552 adet haber yapılan Ahmet Aras, toplamda 3.102.387.688 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Ahmet Aras kimdir. İşte, Ahmet Aras hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Ahmet Aras, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Ahmet Aras hakkında 9.348 haber kaynağında 3.097.552 adet haber yer alırken 2022'de toplam 3.102.387.688 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Ahmet Aras hakkında merak edilen Ahmet Aras kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

AHMET ARAS KİMDİR?

1970 yılında Bodrum'da doğdu. İlköğrenimi ve ortaöğrenimini Bodrum'da tamamladı. 1988 yılında İzmir Maltepe Askeri Lisesi'nden mezun oldu. 1992 yılında Kara Harp Okulu'ndan sistem mühendisi olarak mezun oldu.

Yurt içinde ve yurt dışında Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında birçok görevi başarı ile yerine getirdikten sonra 2013 yılında emekli oldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde hizmetini tamamladıktan sonra memleketi Bodrum'a yerleşti. Turizm işletmeciliğinin yanı sıra Ortakent Yahşi Geliştirme Derneği Başkanı seçildi.

Bodrum'un gelişmesi ve tanıtılması için gerek kamu gerek özel sektör yöneticileri ile iş birliği içerisinde birçok festivale, organizasyona ve projeye öncülük etti.

Halen Bodrum Ticaret Odası Meslek Komitesi ve Bodrum Otelciler Derneği Yönetim Kurulu üyesidir.

İyi derecede İngilizce bilen Ahmet Aras, Defne ve Doğa adında iki kız çocuk babasıdır.