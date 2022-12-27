2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Ahmet Akın kimdir? Ahmet Akın hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,467 haber kaynağında 3,549,756 adet haber yapılan Ahmet Akın, toplamda 3,936,633,218 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Ahmet Akın kimdir? İşte, Ahmet Akın hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Ahmet Akın, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Ahmet Akın hakkında 9,467 haber kaynağında 3,549,756 adet haber yer alırken 2022'de toplam 3,936,633,218 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Ahmet Akın hakkında merak edilen Ahmet Akın kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

AHMET AKIN KİMDİR?

Ahmet Akın, 13 Ağustos 1973 yılında Balıkesir/Gönen'de doğdu. Baba adı Erdal, anne adı Nejla'dır. İlk ve ortaokul eğitimlerini Gönen'de tamamladıktan sonra İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. Ardından, İngiltere'de Cambridge Eurocenter'da Dil ve Ekonomi eğitimleri aldı. Ayrıca Bahçeşehir Üniversitesi'nde Siyaset eğitimi gördü.

İspanya'da farklı tarihlerde "Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Üretimi" üzerine birçok eğitim ve seminerlere katıldı. Enerji alanında faaliyet gösteren özel sektör kuruluşlarında Genel Müdür, uluslararası alanda faaliyet gösteren holdinglerde CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını sona erdirecek, çevreye duyarlı ve daha ekonomik elektrik üretim projeleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

25. dönem Balıkesir Milletvekili İngilizce, İspanyolca ve İtalyanca bilen Akın, evli ve iki çocuk babasıdır.

27. dönem CHP Balıkesir milletvekili adayı oldu.