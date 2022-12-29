2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Ahmet Pekyatırmacı kimdir? Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,251 haber kaynağında 2,987,273 adet haber yapılan Ahmet Pekyatırmacı, toplamda 3,391,835,158 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Ahmet Pekyatırmacı kimdir? İşte, Ahmet Pekyatırmacı hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Ahmet Pekyatırmacı, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Ahmet Pekyatırmacı hakkında 9,251 haber kaynağında 2,987,273 adet haber yer alırken 2022'de toplam 3,391,835,158 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Ahmet Pekyatırmacı hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

AHMET PEKYATIRMACI KİMDİR?

Ahmet Pekyatırmacı, 1971 yılında Konya'da dünyaya gelmiştir. 19 Mayıs İlkokulu'nu ve Konya İmam Hatip Lisesi'ni bitirdikten sonra Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden 1993 yılında mezun oldu.31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yüzde 67,51 oy oranı ile yeniden Selçuklu Belediye Başkanlığı görevine seçildi. Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilmesi üzerine 12 Mayıs 2018 tarihinde yapılan meclis toplantısında tüm meclis üyelerinin ortak teklifi ve oybirliği ile Selçuklu Belediye Başkanlığı görevine seçildi. Evli ve 2 çocuk babası Yabancı Dil olarak Arapça ve İngilizce bilmektedir.