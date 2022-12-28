2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Ahmet Kılıç kimdir? AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,444 haber kaynağında 3,486,079 adet haber yapılan Ahmet Kılıç, toplamda 3,760,594,575 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Ahmet Kılıç kimdir? İşte, Ahmet Kılıç hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Ahmet Kılıç, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Ahmet Kılıç hakkında 9,444 haber kaynağında 3,486,079 adet haber yer alırken 2022'de toplam 3,760,594,575 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Ahmet Kılıç hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

AHMET KILIÇ KİMDİR?

Ahmet Kılıç 27 Mart 1986 tarihinde Bursa'da dünyaya gelmiştir. Kılıç, 27. Dönem Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa milletvekilidir. İlk, orta ve lise eğitimini Bursa'da tamamlayan Ahmet Kılıç, üniversite öğrenimini Uludağ Üniversitesi Yerel Yönetimler önlisans bölümünde tamamladı. Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Lisans eğitimini tamamladı.

Siyasi Kariyeri

2008-2012 yılları arasında AK Parti Bursa il gençlik kolları başkanlığı görevinde bulundu.

2015-2017 yılları arasında AK Parti genel merkez MKYK üyeliği görevinde bulundu.

2018 seçimlerinde Bursa Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili olarak seçilmişti