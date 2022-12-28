2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Ahmet Özdemir kimdir? Ahmet Özdemir hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,391 haber kaynağında 3,559,501 adet haber yapılan Ahmet Özdemir, toplamda 3,477,436,633 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Ahmet Özdemir kimdir? İşte, Ahmet Özdemir hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Ahmet Özdemir , 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Ahmet Özdemir hakkında 9,391 haber kaynağında 3,559,501 adet haber yer alırken 2022'de toplam 3,477,436,633 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Ahmet Özdemirhakkında merak edilen Ahmet Özdemirkimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

AHMET ÖZDEMİR KİMDİR?

Ahmet Özdemir (d. 1977, Kahramanmaraş), avukat, siyasetçi ve 27. dönem Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilidir.

Hayatı

Ahmet Özdemir 1977 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. ilk, orta ve lise eğitimini Kahramanmaraş'ta tamamladı. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olarak yükseköğrenimini tamamladı.

Siyasi kariyeri

2018 genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi Kahramanmaraş milletvekili olarak seçilmiş ve görevine devam etmektedir.