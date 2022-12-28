2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Ahmet Çalık kimdir? Ahmet Çalık hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,268 haber kaynağında 3,038,198 adet haber yapılan Ahmet Çalık , toplamda 3,430,196,850 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Ahmet Çalık kimdir? İşte, Ahmet Çalık hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Ahmet Çalık , 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Ahmet Çalıkhakkında 9,268 haber kaynağında 3,038,198 adet haber yer alırken 2022'de toplam 3,430,196,850 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Ahmet Çalıkhakkında merak edilen Ahmet Çalıkkimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

AHMET ÇALIK KİMDİR?

Futbola 2004 yılında Gençlerbirliği altyapısında başlayan Ahmet, 2011'in yaz mevsiminde profesyonel olup A takıma yükseldi. A takımın sezon hazırlık kamplarına, bazı antrenmanlara ve resmî müsabakalara takımı ile çıksa da ilk sezonunda Gençlerbirliği'nin A2 takım'da görev yaptı. Aynı sezon sadece 3 Türkiye Kupası maçında sahada yer aldı. 2012-13 sezonunda, 21 Nisan 2013'te Fenerbahçe ile oynanan Süper Lig maçında ilk kez a takım forması giyen Ahmet, kendi mevkiisinde oynayan Ante Kulušic'in ve Debatik Curri'nin sakatlığı nedeniyle kendine ilk on birde yer bularak defansın ortasında sahaya çıktı. Bu maçta gösterdiği performansla 2-0'lık galibiyete katkı sağlayan futbolcular arasına girince sonraki 4 lig maçında da ilk on birde genç yaşına rağmen forma fırsatı bulup toplamda 5 lig maçında forma giydi. Ahmet, 30 top kesme 40 kez de rakip atak durdurma performansıyla oynadı. Savunmada sadece bir top kaybı yapan Ahmet maç başına 57 pas ortalamasıyla oynadı.

2013-2014 sezonunun devre arasında, Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu'nun 14 Ağustos 2013 tarihindeki toplantısında yürürlüğe koyduğu "Genç Futbolcu Teşvik Sistemi"ne göre, Süper Lig'de 1,170 dakika sahada kalma başarısı gösteren Ahmet Yılmaz Çalık, kulübüne 150 bin lira kazandırdı.

2015-2016 sezonu içerisinde kaptanlık görevini üstlenmiştir.

Galatasaray

2016-17 sezonu ara transfer döneminde Galatasaray'a transfer oldu.

Ekim 2020'de Galatasaray ile olan sözleşmesini kulübe 1,1 milyon ₺ ödeyerek feshetti.

Konyaspor

4 Ekim 2020'de Konyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Millî takım kariyeri

17 yaş altı millî takımdan itibaren sıklıkla millî takımlara çağrılan Ahmet, 3 kez Türkiye U-16, 14 kez Türkiye U-17, 6 kez Türkiye U-18 16 kez Türkiye U-19 ve 6 kez de Türkiye U-20 forması olmak üzere toplam 45 kez millî formayı giymiştir ve bu müsabakalarda 3 gol kaydetmiştir.

17 yaş altı millî takımla 2010 Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'na katılan Ahmet'in de yer aldığı Türkiye, yarı finalde İspanya tarafından elendi. 20 yaş altı millî takımla 2013 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na katılan Ahmet,[7] Son 16'ya kalma başarısını yakaladı. Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımı formasını da ilk kez 2009 Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası elemeleri kapsamındaki Malta U-21 maçında giydi.Türkiye millî futbol takımı formasını da ilk kez 17 Kasım 2015 tarihinde Yunanistan ile oynanan özel maçta giydi..

VEFATI

Çalık'ın hayatını kaybettiği kazanın detayları ortaya çıktı. Ahmet Çalık, ailesini ziyaret etmek için Ankara'ya gitmişti. 27 yaşındaki oyuncu, Konyaspor'un antrenmanına katılmak için dönüş yolundaydı. Çalık, Ankara-Niğde yolunda, hızla giderken aracının kontrolünü kaybetti.