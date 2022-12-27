2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Ahmet Deniz Atabay kimdir? Ahmet Deniz Atabay hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9.936 haber kaynağında 4.978.748 adet haber yapılan Ahmet Deniz Atabay, toplamda 6.703.665.920 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Ahmet Deniz Atabay kimdir. İşte, Ahmet Deniz Atabay hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Ahmet Deniz Atabay, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Ahmet Deniz Atabay hakkında 9.936 haber kaynağında 4.978.748 adet haber yer alırken 2022'de toplam 6.703.665.920 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Ahmet Deniz Atabay hakkında merak edilen Ahmet Deniz Atabay kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

AHMET DENİZ ATABAY KİMDİR?

23 Eylül 1959 yılında İstanbul ' da doğdu.Lise eğimi sonrası , Maramara Üniversitesi Fransızca bölümünden son sınıftan çeşitli sebeplerle ayrılıp Fransa ' ya giderek iki yıl yine Fransızca bölümünde eğitimine devam etti.

Türkiye ' ye döndükten sonra petrol , sağlık ve inşaat sektöründe çalışmalarını sürdürmüştür.Sonrasın da iste Didim ' e yerleşti.İnşaatı tarafından yapılmış 2 adet otelle Didim ' de turizimciliğe başladı.1989 yılından beri Didim ' de yaşıyor.4 dönem Didim Turizim Derneği Başkanlığı yapmıştır.Didim Rotary Kulübü , Didim Yelken Kulübü kurucularından olmakla birlikte turizim adına Didim ' de var olan pek çok değerli projede imza atmıştır.

30 Mart 2014 yılında Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Didim Belediye Başkanlığına ilk kez seçildi.Ve halen istikrarlı bir şekilde görevine devam etmektedir.

Çok iyi düzeyde İngilizce ve Fransızca bilen Atabay , evli ve 2 kız 1 erkek çocuck babasıdır.