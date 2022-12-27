2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Ahmet Aydın kimdir? Ahmet Aydın hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,668 haber kaynağında 4,822,285 adet haber yapılan Ahmet Aydın, toplamda 4,817,987,743 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Ahmet Aydın kimdir? İşte, Ahmet Aydın hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Ahmet Aydın, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Ahmet Aydın hakkında 9,668 haber kaynağında 4,822,285 adet haber yer alırken 2022'de toplam 4,817,987,743 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Ahmet Aydınhakkında merak edilen Ahmet Aydınkimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

AHMET AYDIN KİMDİR?



İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalı Ders Programını bitirdi. Sağlık Bakanlığı'na Bağlı Hastanelerde Radyoloji Teknisyenliği görevi yaptı. 2007, 2011 ve 2015 yılında yapılan seçimlerde AK Parti'den Adıyaman milletvekili seçildi. Evli ve iki çocuk babasıdır.

1 Kasım 2015 yılında yapılan seçimde tekrar Ak Parti'den milletvekili seçildi.