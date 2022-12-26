2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Ahmet Ağaoğlu kimdir? Ahmet Ağaoğlu hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,267 haber kaynağında 3,009,084 adet haber yapılan Ahmet Ağaoğlu, toplamda 3,462,717,365 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Ahmet Ağaoğlu kimdir? İşte, Ahmet Ağaoğlu hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Ahmet Ağaoğlu, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Ahmet Ağaoğlu hakkında 9,267 haber kaynağında 3,009,084 adet haber yer alırken 2022'de toplam 3,462,717,365 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Ahmet Ağaoğlu hakkında merak edilen Ahmet Ağaoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

AHMET AĞAOĞLU KİMDİR?

Ahmet Ali Ağaoğlu 27 Haziran 1957 tarihinde Trabzon'da dünyaya gelmiştir. Mevcut Trabzonspor Başkanı. Eski Kulüpler Birliği ve Türkiye Golf Federasyonu Başkanıdır. Ahmet Ağaoğlu Kabataş Erkek Lisesinde öğrenim gördükten sonra 1979 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesinden mezun oldu. 2000 yılında Türkiye Golf Federasyonu Başkanı seçildi ve 24 Ocak 2001'de görevine başladı. 8 Nisan 2018'de yapılan olağanüstü genel kurulda Trabzonspor'un 17. başkanı oldu. 8 Temmuz 2021'de Kulüpler Birliği Başkanı seçildi.