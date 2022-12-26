2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Ahmet Çolakbayrakdar kimdir? Ahmet Çolakbayrakdar hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,251 haber kaynağında 2,989,507 adet haber yapılan Ahmet Çolakbayrakdar, toplamda 3,391,879,650 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Ahmet Çolakbayrakdar kimdir? İşte, Ahmet Çolakbayrakdar hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Ahmet Çolakbayrakdar, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Ahmet Çolakbayrakdar hakkında 9,251 haber kaynağında 2,989,507 adet haber yer alırken 2022'de toplam 3,391,879,650 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Ahmet Çolakbayrakdar hakkında merak edilen Ahmet Çolakbayrakdar kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR KİMDİR?

Ahmet Çolakbayrakdar, 1972 yılında Kayseri'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Kayseri'de tamamladı. 1990 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü kazanan Çolakbayrakdar, 1994 yılında İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu. 1995 yılında vatani görevini kısa dönem olarak tamamladı.

Kayseri'de kendi kurduğu firmasında iş hayatına başlayan Çolakbayrakdar, proje, konut inşaatı, endüstri yapıları ve müşavirlik işleri yaptı.

Gönüllü kuruluşlarda toplumsal hizmetlerde bulunan Çolakbayrakdar, 2012'2015 yılları arasında MÜSİAD Kayseri Şube Başkanlığı görevinde bulundu.

Ahmet Çolakbayrakdar, uzun dönem Ak Parti İl Yönetim Kurulu üyeliği, İl Başkan Yardımcılığı, Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı yaptı. 3 dönem Kayseri Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği yapan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediye Başkanı oldu ve görevini sürdürmektedir.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ahmet Çolakbayrakdar, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Kayseri Kocasinan Belediye Başkan adayıdır.