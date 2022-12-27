2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Adnan Kahveci kimdir? Adnan Kahveci hayatı ve biyografisi!
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2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7.557 haber kaynağında 636.532 adet haber yapılan Adnan Kahveci, toplamda 837.850.330 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Adnan Kahveci kimdir. İşte, Adnan Kahveci hayatı ve biyografisi
İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Adnan Kahveci, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Adnan Kahveci hakkında 7.557 haber kaynağında 636.532 adet haber yer alırken 2022'de toplam 837.850.330 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Adnan Kahveci hakkında merak edilen Adnan Kahveci kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.
ADNAN KAHVECİ KİMDİR?
Adnan Kahveci (20 Şubat 1949, Köprübaşı, Trabzon - 5 Şubat, 1993 Gerede), elektrik mühendisi profesör, 46, 47. ve 48. Hükümetlerde görev almış siyasetçi ve devlet adamı.
1949 yılında Trabzon'un Köprübaşı ilçesi Beşköy beldesi Yılmazlar mahallesinde doğdu. İlkokul yıllarında Milliyet gazetesinin açtığı yarışmada birinci oldu. Eğitimine İstanbul Kabataş Erkek Lisesinde devam etti. 1966'da dönem birincisi olarak mezun oldu. Üniversite sınavında birinci oldu ve İstanbul Üniversitesine girdi. Eğitimine ABD'de Indiana'daki Purdue Üniversitesinde devam etti ve buradan elektrik mühendisi olarak mezun oldu. Missouri Üniversitesi'nde doktora yaptı. Bu üniversitede bir süre akademik çalışmalarına devam ettikten sonra Türkiye'ye dönerek Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı.