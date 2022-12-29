2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Adem Murat Yücel kimdir? Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,196 haber kaynağında 2,722,556 adet haber yapılan Adem Murat Yücel, toplamda 2,717,343,611 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Adem Murat Yücel kimdir? İşte, Adem Murat Yücel hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Adem Murat Yücel , 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Adem Murat Yücel hakkında 9,196 haber kaynağında 2,722,556 adet haber yer alırken 2022'de toplam 2,717,343,611 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Adem Murat Yücel hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

ADEM MURAT YÜCEL KİMDİR?

25 Mayıs 1975 yılında Alanya'da dünyaya geldi. Hayate Hanım İlköğretim Okulu'ndan sonra Alanya Lisesi'ni bitirdi. Konya Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun oldu. Vatani görevini yedek subay olarak Kıbrıs'ta tamamladı. Kuyumculuk ve akaryakıt işletmeciliği sektörlerinde iş hayatına atıldı. 2001 yılından itibaren aktif olarak siyasetin içinde yer alarak, Doğruyol Partisi (DYP) Alanya İlçe Teşkilatı'nda başkan yardımcılığı görevinden büyük kongre üyeliğine kadar çeşitli görevler üstlendi. 2004 yılında Kestel'de yapılan seçimlerde Kestel Belediye Başkanı seçildi ve Türkiye'nin en genç belediye başkanları arasına girdi. 2009 yılı yerel seçimlerinde de Kestel halkının teveccühü ile belediye başkanlığı seçimlerini ikinci kez kazandı. 30 Mart 2013 tarihi itibariyle Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) çatısı altında siyasi çalışmalarını sürdürmeye karar verdi. 8 Aralık 2013 tarihinde de MHP'nin Alanya Belediye Başkan Adayı olarak ilan edildi. 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri'nde Alanya Belediye Başkanı seçildi. Belediye başkanlığı görevini sürdüren Adem Murat YÜCEL 18 kasım 2015 tarihinde Alanya Tanıtım Vakfı(ALTAV) nın yeni başkan'ı olarak seçildi.31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde yeniden Alanya Belediye Başkanı seçilerek Alanya'ya hizmet etmeye devam etmektedir. İyi derecede İngilizce, orta düzeyde Rusça biliyor. Evli, Mehmet, Emir ve Zeynep isimli üç çocuğu var.