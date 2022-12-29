2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Abdullah Erin kimdir? Abdullah Erin hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,048 haber kaynağında 956,113 adet haber yapılan Abdullah Erin, toplamda 1,161,806,643 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Abdullah Erin kimdir? İşte, Abdullah Erin hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Abdullah Erin, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Abdullah Erin hakkında 8,048 haber kaynağında 956,113 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,161,806,643 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Abdullah Erin hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

ABDULLAH ERİN KİMDİR?

1991 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldu. Meslek hayatına Burdur ili Tefenni ilçesinde kaymakamı olarak başladı. Gülşehir kaymakam vekilliği, Tefenni kaymakamlığı, Doğanşar kaymakamlığı, Bayburt vali yardımcılığı, Şırnak vali yardımcılığı görevlerini yürüttü.

2005 yılında açılan Mülkiye Müfettişliği sınavını kazandı ve 2005-2009 yılları arasında Mülkiye Başmüfettişi görevlerinde bulundu. 2009 yılı Haziran ayında, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) genel sekreterliği görevini yaptı. 2012 yılında Genel Sekreterlikten ayrılarak Mülkiye Başmüfettişliği görevine geri döndü. 2013 yılı Şubat ayı itibari ile 2 yıl boyunca İçişleri Bakan Danışmanlığı görevinde bulundu.

Haziran 2016, Temmuz 2017 arasında Adıyaman valisi olarak görev aldı. 21 Haziran 2017 tarihinde yayınlanan 2017/10458 sayılı Valiler Kararnamesi ile Şanlıurfa valisi görevine getirildi.

İngilizce, Arapça ve Kürtçeyi iyi derecede konuşan Abdullah Erin, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Abdullah Erin, 11 Mayıs 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararı ile yayınlanan atama kararnamasinde Şanlıurfa valiliği görevinden alınarak merkeze çekildi