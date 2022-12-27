2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Abdullah Özdemir kimdir? Abdullah Özdemir hayatı ve biyografisi!
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2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,610 haber kaynağında 1,553,851 adet haber yapılan Abdullah Özdemir, toplamda 1,585,329,697 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Abdullah Özdemir kimdir? İşte, Abdullah Özdemir hayatı ve biyografisi
İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Abdullah Özdemir, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Abdullah Özdemir hakkında 8,610 haber kaynağında 1,553,851 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,585,329,697 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Abdullah Özdemir hakkında merak edilen Abdullah Özdemir kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.
ABDULLAH ÖZDEMİR KİMDİR?
1983 Kastamonu / İnebolu doğumlu olan Özdemir, Yıldız Teknik Üniversitesinde İnşaat Mühendisliği bölümünü (Yarı İngilizce) ve İstanbul Kültür Üniversitesinde de Yüksek Lisans Eğitimini tamamladı.Siyasete 2006 yılında Bağcılar İlçe Gençlik Kollarında Başladı, 11 Kasım 2007 tarihinde II.Olağan ve 14 Ağustos 2011 tarihinde III. Olağan İlçe Gençlik Kolları Kongrelerinde Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı görevlerine seçildi. Bu süre içerisinde Amerika / Washington'da bir düşünce kuruluşunda Ortadoğu, Amerika ve Dünya Siyaseti üzerine eğitim aldı ve halen Ak Parti Gençlik İstanbul İl Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubunda görev almaktadır. Özdemir Belediye Meclis Üyeliği Aday Adaylığı müracaatından dolayı Kasım 2013'te Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı görevinden ayrıldı. İnşaat sektöründe Proje, Yapı Denetim, İnşaat Malzemeleri satışı , Mobilya ve Müteahhitlik hizmetleri veren şirketleri bulunan Özdemir, evli ve 1 çocuk babasıdır, İngilizce bilmektedir.