2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Abdülkerim Bardakcı kimdir? Abdülkerim Bardakcı hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 3,600 haber kaynağında 66,760 adet haber yapılan Abdülkerim Bardakcı, toplamda 233,704,930 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Abdülkerim Bardakcı kimdir? İşte, Abdülkerim Bardakcı hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Abdülkerim Bardakcı, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Abdülkerim Bardakcı hakkında 3,600 haber kaynağında 66,760 adet haber yer alırken 2022'de toplam 233,704,930 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Abdülkerim Bardakcı hakkında merak edilen Abdülkerim Bardakcı kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

ABDÜLKERİM BARDAKCI KİMDİR?

Abdülkerim Bardakcı (d. 7 Eylül 1994; Meram, Konya) stoper mevkiinde oynayan Türk milli futbolcu. Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir.

Kulüp kariyeri

Futbola Zonguldakspor altyapısında başlayan Abdülkerim Bardakcı, daha sonra Konyaspor altyapısında oynadı. Burada 2011 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak as takım kadrosuna dâhil edildi. 24 Haziran 2022 tarihinde Galatasaray'a transfer olmuştur.