2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Abdülkadir Ömür kimdir? Abdülkadir Ömür hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,112 haber kaynağında 558,072 adet haber yapılan Abdülkadir Ömür, toplamda 1,006,551,086 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Abdülkadir Ömür kimdir? İşte, Abdülkadir Ömür hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Abdülkadir Ömür, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Abdülkadir Ömür hakkında 8,112 haber kaynağında 558,072 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,006,551,086 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Abdülkadir Ömür hakkında merak edilen Abdülkadir Ömür kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

ABDÜLKADİR ÖMÜR KİMDİR?

Abdülkadir Ömür 25 Haziran 1999 tarihinde Çarşıbaşı, Trabzon'da dünyaya gelmiştir. Orta saha mevkiinde oynayan Türk millî futbolcu, Süper Lig takımlarından Trabzonspor'da forma giymektedir.

Kulüp kariyeri

Trabzonspor

Ömür, futbola okul takımlarında oynayarak başladı ve Trabzon'daki okullara gidip seçme yapan Trabzonspor hocaları tarafından keşfedildi. 2011'de filiz lisans çıkartıldı. 2012-13 sezonunda U-14 takımı ile Türkiye finallerine kaldı ve dördüncülük yaşadı. 2014-15 sezonunda U-16 ile Türkiye şampiyonluğu yaşadı.

20 Temmuz 2015'te profesyonel sözleşme imzaladı. Kasım 2015'te UEFA'nın internet sitesinde "haftanın genç yeteneği" olarak lanse edildi ve oyun tarzı Lionel Messi ve Gheorghe Hagi'ye benzetildi. 12 Ocak 2016'da Adanaspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında 65. dakikada teknik direktör Sadi Tekelioğlu tarafından Soner Aydoğdu'nun yerine oyuna dahil edilerek ilk resmi maçına çıktı. Bir sonraki sezon Trabzonspor U-21'de oynarken Ersun Yanal yönetimindeki A takım ile çalışmalara devam etti. 5 Ekim 2016'da The Guardian tarafından yayınlanan '99 doğumlu 60 yetenek listesinde Türkiye'den yer alan tek futbolcu oldu. 17 Aralık 2016'da Medipol Başakşehir ile oynanan maçta son sekiz dakika şans bularak ilk Süper Lig maçına çıktı. 22 Aralık 2016'da Kızılcabölükspor ile oynanan kupa maçında kariyerinde ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan futbolcu, 5-0 kazandıkları maçta ilk golünü de kaydetti.

2017-18 sezonu Ömür'ün tamamen A takıma yükseldiği sezon oldu. Düzenli olarak forma şansı bulan futbolcunun adı Bayern Münih ve Atletico Madrid ile anıldı. Ligde iki asist yaptıktan sonra ilk Süper Lig golünü 15 Ekim 2017'de Akhisar Belediyespor'a 6-1 yenildikleri maçta kaydetti.

Millî takım kariyeri

2012'de U14 kadrosuna dahil edilerek millî kariyerine başladı. 5 Ekim 2017'de ilk defa Ümit millî futbol takımı forması giydi. A millî takım ile ilk maçına 30 Mayıs 2019'daki Yunanistan maçıyla çıktı.