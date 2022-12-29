2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Abdulahat Arvas kimdir? AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 2,220 haber kaynağında 18,045 adet haber yapılan Abdulahat Arvas, toplamda 13,909,717 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Abdulahat Arvas kimdir? İşte, Abdulahat Arvas hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Abdulahat Arvas, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Abdulahat Arvas hakkında 2,220 haber kaynağında 18,045 adet haber yer alırken 2022'de toplam 13,909,717 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Abdulahat Arvas hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

ABDULAHAT ARVAS KİMDİR?

Abdulahat Arvas 1969 yılında Erciş'te doğdu. ilk, orta ve lise eğitimini Van'da tamamladı. Arapça dili ve Kur'an ilimleri üzerine medrese eğitimi aldı. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrenimi devam etmektedir.Sanayici ve işadamı olarak, Van, Adana ve Kocaeli Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan üretim tesisleri Yönetim Kurulu Başkanıdır. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Van kurucu Şube Başkanlığı, Önder İş Dünyası Sanayici ve İş Adamları Derneği (ÖNSİAD) Van kurucu Şube Başkanlığı, Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Disiplin Kurulu Başkanlığı, Van Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Kurul Üyeliği, Van Valiliği Mikro Kredi Sosyal Yardımlaşma ve Danışma Kurul Üyeliği, Van İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği (VİMDER) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan ARVAS, halen birçok iktisadi ve sosyal sivil toplum kuruluşunda faaliyetlerini sürdürmektedir.

2018 genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi Van milletvekili olarak seçildi ve görevine devam etmektedir.