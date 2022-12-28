2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Abdül Batur kimdir? Abdül Batur hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 4,572 haber kaynağında 83,097 adet haber yapılan Abdül Batur, toplamda 26,131,065 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Abdül Batur kimdir? İşte, Abdül Batur hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Abdül Batur, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Abdül Batur hakkında 4,572 haber kaynağında 83,097 adet haber yer alırken 2022'de toplam 26,131,065 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Abdül Batur hakkında merak edilen Abdül Batur kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

ABDÜL BATUR KİMDİR?

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 1957 yılında İzmir Narlıdere'de doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini İzmir'de bitirdikten sonra İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. 1994-1999 yılları arasında İZBETON Genel Müdürlüğü görevini yürüttü. Bu görev sırasında tüm İzmir'i kapsayacak alt ve üstyapı çalışmalarında bulundu. Birçok Büyükşehir ve ilçe belediyesi projesini gerçekleştirdi. 1999-2019 yılları arasında Narlıdere Belediye Başkanı olarak görev yaptı. Dört dönem belediye başkanı olarak hizmet verdiği Narlıdere'yi, Türkiye'nin ve İzmir'in yeni markası ve yükselen yüzü yapmıştır. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Konak Belediye Başkanı seçilen Abdül Batur, aynı zamanda Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği encümenliği görevlerini de yürütmektedir. Gerçekleştirdiği hizmetlerle pek çok ödüle layık görülen Abdül Batur, evli ve 2 çocuk babasıdır.