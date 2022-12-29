2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Abdurrahman Tutdere kimdir? Milletvekili Abdurrahman Tutdere hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 6,245 haber kaynağında 199,678 adet haber yapılan Abdurrahman Tutdere, toplamda 185,605,936 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Abdurrahman Tutdere kimdir? İşte, Abdurrahman Tutdere hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Abdurrahman Tutdere, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Abdurrahman Tutdere hakkında 6,245 haber kaynağında 199,678 adet haber yer alırken 2022'de toplam 185,605,936 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Abdurrahman Tutdere hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

ABDURRAHMAN TUTDERE KİMDİR?

Adıyaman - 1976, Zeynal, Elif.

Avukat; Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesini bitirdi.

2001 yılından itibaren Adıyaman Barosuna kayıtlı serbest avukat olarak çalıştı. Aynı zamanda uzman ara bulucu olarak görev yaptı. Adıyaman Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği, Genel Sekreterliği, Baro Başkan Yardımcılığı, Türkiye Barolar Birliği Çocuk Hakları Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. CHP Adıyaman İl Gençlik Kollarında 1998 yılında aktif siyasete başladı. Sırasıyla İl Disiplin Kurulu Başkanlığı, İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Sekreterliği görevlerinde bulundu. Haziran 2018'de Adıyaman Milletvekili seçildi. Haziran 2020'de TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliğine seçildi. Hâlen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanında Kâtip Üye olarak görevine devam etmektedir.

Tutdere, evli ve 2 çocuk babasıdır.