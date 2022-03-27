Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 27 Mart 2022 tarihinde adayların saat 10:15'de sınava girdiği ve MSÜ sonuçların ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Covid-19 önemleri kapsamında düzenlenen MSÜ sınav taban puanı ve 2022 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak soruları gündeme geliyor. 2022 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ bölümleri, taban puanları nedir? Detaylar haberimizdedir…

2022 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) başladı. Sınav, 81 ilde ve 98 sınav merkezinde uygulanıyor. Saat 10.15'te başlayan sınavda, adaylara 120 soru için 165 dakika süre verildi. Kovid-19 salgını önlemlerinin uygulandığı sınavda, pozitif veya temaslı adaylar yedek salonlarda sınava alındı.

2022 MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ülke çapında düzenlenen MSÜ sınavı ne zaman açıklanacak merak ediliyor. Sınav sonuçlarına yönelik ÖSYM takviminde açıklama yapılmıştır. Bununla birlikte, MSÜ sınav sonuçları 14 Nisan 2022 tarihinde açıklanacaktır.

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