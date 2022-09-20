2022 Miss Turkey World güzeli kim oldu? Miss Turkey yarışmacısı Nursena Say kimdir?

Merakla beklenen 2022 Miss Turkey yarışması finalistleri belli oluyor. Miss Turkey World güzeli kim oldu merak ediliyor. Bu sene Miss Turkey World güzeli kim seçildi araştırılıyor. Peki, 2022 Miss Turkey World güzeli kim oldu? Nursena Say kimdir?