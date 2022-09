2022 Miss Turkey World güzeli kim oldu? Miss Turkey yarışmacısı Nursena Say kimdir?

Merakla beklenen 2022 Miss Turkey yarışması finalistleri belli oluyor. Miss Turkey World güzeli kim oldu merak ediliyor. Bu sene Miss Turkey World güzeli kim seçildi araştırılıyor. Peki, 2022 Miss Turkey World güzeli kim oldu? Nursena Say kimdir?

Her yıl yenisi düzenlenen Miss Turkey yarışması, bu yılda merakla 2022 Miss Turkey güzelini arıyor. 2022 Miss Turkey World güzeli kim oldu sorusu araştırılıyor. 2022 Miss Turkey World güzeli kim oldu? Nursena Say kimdir? Detaylar haberimizdedir…

2022 MİSS TURKEY WORLD GÜZELİ KİM OLDU?

2022 Miss Turkey World güzeli Nursena Say oldu.

NURSENA SAY KİMDİR?

Miss Turkey 19 numarası Nursena Say'dır. Nursena Say, 24 yaşında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunudur. Say, 1.80 boyundadır. Nursena Say @nursenasay kullanıcı adıyla 16,3bin takipçisi bulunmaktadır.