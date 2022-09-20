2022 Miss Turkey Universe güzeli kim oldu? Miss Turkey yarışmacısı Aleyna Şirin kimdir?

Merakla beklenen 2022 Miss Turkey yarışması finalistleri belli oluyor. Miss Turkey Universe güzeli kim oldu merak ediliyor. Bu sene Miss Turkey Universe güzeli kim seçildi araştırılıyor. Peki, 2022 Miss Turkey Universe güzeli kim oldu? Aleyna Şirin kimdir?