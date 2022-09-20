2022 Miss Turkey Universe güzeli kim oldu? Miss Turkey yarışmacısı Aleyna Şirin kimdir?
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Merakla beklenen 2022 Miss Turkey yarışması finalistleri belli oluyor. Miss Turkey Universe güzeli kim oldu merak ediliyor. Bu sene Miss Turkey Universe güzeli kim seçildi araştırılıyor. Peki, 2022 Miss Turkey Universe güzeli kim oldu? Aleyna Şirin kimdir?
Her yıl yenisi düzenlenen Miss Turkey yarışması, bu yılda merakla 2022 Miss Turkey güzelini arıyor. 2022 Miss Turkey Universe güzeli kim oldu sorusu araştırılıyor. 2022 Miss Turkey Universe güzeli kim oldu? Aleyna Şirin kimdir? Detaylar haberimizdedir…
2022 MİSS TURKEY UNİVERSE GÜZELİ KİM OLDU?
Bu yıl Miss Turkey Universe güzeli Aleyna Şirin oldu.
ALEYNA ŞİRİN KİMDİR?
Miss Turkey 5 numarası Aleyna Şirin'dir. Aleyna Şirin, 21 yaşında Özyeğin Üniversitesi'nde İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü 2. sınıf öğrencisidir. Aleyna Şirin'in boyu 1.76 cm'dir.