2022 Miss Turkey Supranational güzeli kim oldu? Selin Erberk Gurdıkyan kimdir?

Merakla beklenen 2022 Miss Turkey yarışması finalistleri belli oluyor. Miss Turkey Supranational güzel kim oldu merak ediliyor. Bu sene Miss Turkey Supranational güzeli kim seçildi araştırılıyor. Peki, 2022 Miss Turkey Supranational güzeli kim oldu? Selin Erberk Gurdıkyan kimdir?