2022 Miss Turkey sunucusu kimdir merak ediliyor. Bu sene Miss Turkey yarışmasını kim sunuyor gündeme geliyor. Peki, 2022 Miss Turkey sunucusu kimdir? Berfu Yenenler kimdir, kaç yaşında, nereli?

Miss Turkey yarışmasını kim sunuyor gündeme geliyor. 2022 Miss Turkey sunucusu kimdir? Berfu Yenenler kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. Bu sene Miss Turkey yarışmasını kimin sunduğu araştırılıyor. 2022 Miss Turkey sunucusu kimdir? Berfu Yenenler kimdir, kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizdedir…

BERFU YENENLER KİMDİR?

Berfu Yenenler ya da evlenmeden önceki soyadıyla Berfu Yıldız, 11 Nisan 1995 yılında İzmit'te dünyaya geldi. 1.80 boyundaki güzel Berfu Yenenler Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi - Endüstri Mühendisliği mezunu. 2015 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasına katılıp, 4. güzel olarak derecek kazanan Berfu Yenenler 2015 yılındaki Miss International Yarışması'nda da Türkiye'yi temsil etti. Şimdilerde Youtube kanalında içerik üreticiliği yapan Berfu Yenenler eğlenceli videolarla severlerinin karşısına çıkıyor. 9 Haziran 2019 yılında Eser Yenenler ile dünya evine giren Berfu Yenenler'in Kuzey ve Mete adında iki oğlu var.