2022 Miss Turkey ilk 10 finalist belli oldu mu? Miss Turkey ilk 10 finalistler kimler?

2022 Miss Turkey ilk 10 finalist belli oldu mu ve Miss Turkey ilk on finalistler kimler merak ediliyor. Merakla beklenen Miss Turkey 2022'nin en iyi 10 finalistleri kimler olduğu araştırılıyor. Peki, 2022 Miss Turkey ilk 10 finalist belli oldu mu? Miss Turkey ilk on finalistler kimler?

Merakla beklenen 2022 Miss Turkey yarışmasının ilk 10 finalistleri belli oldu mu merak ediliyor. 2022 Miss Turkey ilk 10 finalist belli oldu mu ve Miss Turkey ilk on finalistler kimler olduğu araştırılıyor. 2022 Miss Turkey ilk 10 finalist belli oldu mu? Miss Turkey ilk on finalistler kimler? Detaylar haberimizdedir…

MİSS TURKEY İLK 10 FİNALİSTLER KİMLER?

15 numara Zeynep Elif Özal

6 numara İrem Su Kahramantürk

2 numara Gizem Koşar

5 numara Aleyna Şirin

17 numara Ece Aydemir

8 numara Selin Erberk Gurdıkyan

1 numara Hande Deniz Uluğ

19 Nursene Say

4 numara Esil Kaya

18 numara Berfin Ant