2022 Miraç Kandili ne zaman olacağını merak eden Müslümanlar, Miraç gece hangi güne denk geldiğini araştırıyor. Miraç sözcük anlamı; göğe çıkma ve yükselme anlamlarına gelir. Miraç hadisesi, Peygamber Efendimizin Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya oradanda Allah'ın huzuruna yükseldiği olayına denir. Üç ayların başlaması ile birlikte, 2022 Miraç Kandili ne zaman sorusu gündeme geldi. Diyanetin belirlediği takvime göre, Miraç Kandili ne zaman olacağı açıklandı. 2022 Miraç Kandili ne zaman? Miraç Kandili hangi güne denk geliyor? Diyanete göre Miraç gecesi hangi gün?

MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?

Miraç İslam mitolojik anlatımlarında, Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir. Rivayetler; Muhammed'in kalbinin temizlenmesi, Burak ve Cebrail eşliğinde Mescid-i Aksa'ya gidiş (isra), Burak'ı bağlayıp peygamberlere namaz kıldırma, muallak taşından göğe yükselme, Allah ile konuşmalar, gök katlarında diğer peygamberler ile diyaloglar, cennet ve cehennemi görme ve geri dönme gibi bölümlerden oluşur.

MİRAÇ NE DEMEK?

Miraç kelimesinin anlamı, "göğe çıkış" olarak biliniyor. Miraç sözcüğü göğe çıkma, göğe çıkış anlamına geliyor.

2022 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Miraç Kandili Hz. Muhammed'in miraca yükseldiği geceyi temsil edilir. Her sene Recep ayının 26. geceyi Miraç Kandili olarak biliniyor ve Müslümanlar ibadetlerini yerine getiriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen üç aylar ve dini günler, 2022 yılında Miraç Kandili ne zaman olacağı ve hangi güne denk geldiği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2022 senesinde Miraç Kandili 27 Şubat akşamına denk geliyor.

MİRAÇ KANDİLİ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Miraç Kandili hangi güne denk geliyor ve Miraç Kandili 2022 senesinde ne zaman olacağı merak ediliyor. 2022 yılında Miraç Kandili 27 Şubat Pazar gecesine denk geliyor. Müslümanlar bu gece ibadetlerini yerine getiriyor.

DİYANETE GÖRE MİRAÇ GECESİ HANGİ GÜN?

Diyanete göre Miraç gecesi hangi güne denk geliyor ve Miraç Kandilinde Müslümanlar nasıl ibadet ediyorlar araştırılıyor. Bununla beraber, bir rivayete göre İsra ve Miraç bu konudaki belirlenmeleri sağlamış olaylardır. Miraç'da Hz. Muhammed Miraç sırasında namaz vakitlerinin beş vakit olarak düzenlenmesi gerektiğini öğrenmiş ve daha sonra Müslümanlara bildirmiştir. Hadis kaynaklarına göre Miraç'ta önce 50 vakit olarak bildirilen namaz, Peygamber Musa'nın bunun insanlara ağır geleceği şeklindeki ikazları üzerine Hz. Muhammed'in birkaç kere geri dönüp Allah'tan namazı hafifletilmesini dilemesinin ardından beş vakte indirilmiştir.

2022 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ