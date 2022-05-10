Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2022'nin üçüncü ayında Türkiye genelindeki işsiz sayısı 3 milyon 894 bin kişi oldu. Peki, 2022 Mart işsizlik yüzde kaç? İşsizlik arttı mı, azaldı mı?

2022 MART İŞSİZLİK YÜZDE KAÇ?

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2022'nin üçüncü ayında Türkiye genelindeki işsiz sayısı 153 bin kişi artarak 3 milyon 894 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık artış ile %11,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %10,3 iken kadınlarda %13,9 olarak tahmin edildi.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %52,6 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İşgücü 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 96 bin kişi artarak 33 milyon 851 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık artış ile %52,6 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,9, kadınlarda ise %33,7 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puanlık artış ile %21,2 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %19,1, kadınlarda ise %25,2 olarak tahmin edildi.

HAFTALIK ORTALAMA ÇALIŞMA SÜRESİ 44,9 SAAT

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 0,5 saat azalarak 44,9 saat olarak gerçekleşti.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI %22,7 OLDU

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 0,6 puan artarak %22,7 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %15,7 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,8 olarak tahmin edildi.

Haberler.com - Gündem