2022 Malatya son dakika deprem! 14 Mart SON DEPREMLER Kandilli Malatya'da deprem mi oldu? Diyarbakır, Elazığ'da bugün deprem oldu mu, nerede oldu?

DİYARBAKIR (Haberler.com) - Malatya son dakika deprem! Kandilli Rasathanesi Malatya'da deprem mi oldu? Diyarbakır deprem! Bugün deprem oldu mu, nerede oldu? Son dakika deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi 14 Mart 2022 Pazartesi günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre Malatya merkezli bir deprem oldu. Deprem Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4,3 büyüklüğünde gerçekleşti.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 4.3 OLARAK AÇIKLADI

AFAD açıklaması:

"#DEPREM: Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde saat 15.38'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi."

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ



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