Açıklanan yerleştirme sonuçları ile birlikte öğrenciler ve velilerin en sık sorduğu sorular arasında yer alan Lise kayıtları ne zaman başlıyor? Ve Gerekli belgeler nelerdir? Sorularının işte cevapları.

Yapılan yerleştirmeler ile birlikte öğrencilerin lise kayıt işlemleri için gerekli tarih birçok veli ve öğrenci tarafından merak edilmektedir. Peki 2022 lise kayıtları ne zaman başlıyor? Gerekli belgeler nelerdir? İşte lise kayıtları hakkında tüm merak edilen sorular ve cevapları.

2022 LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ortaöğretime Geçiş, Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'na göre; yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları -açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç- sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

Bakan Özer, nakil isteğinde bulunacak öğrenciler için yerleştirme sürecinin devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları başladı. 25-29 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 1 Ağustos'ta açıklanacak. Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 1-5 Ağustos'ta yapılabilecek, sonuçlar 8 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 8 Ağustos 2022'de tamamlanmış olacak. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 19 Ağustos 2022'de yerleştirme süreci tamamlanacak."