2022 LGS taban puanları ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri nasıl yapılır? LGS okul seçimi ne zaman 2022?
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2022 Liselere Geçiş Sistemi sınav sonuçları açıklandı. 5 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşen LGS sınavı tercihleri nasıl yapılır ve 2022 LGS taban puanları ne zaman açıklanacak soruları gündeme geliyor. LGS okul seçimi ne zaman 2022 ve 2022 LGS taban puanları ne zaman açıklanacak sorularının yanıtı aranıyor. Peki, LGS tercihleri nasıl yapılır? LGS okul seçimi ne zaman 2022?
Yüzbinlerce öğrencinin merak beklediği LGS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. 2022 LGS taban puanları ne zaman açıklanacak, LGS tercihleri nasıl yapılır ve LGS okul seçimi ne zaman 2022 soruları gündeme geliyor. 1 milyondan fazla öğrencinin girdiği LGS sınav sonuçlarına MEB'in internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. 2022 LGS taban puanları ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri nasıl yapılır? LGS okul seçimi ne zaman 2022? Detaylar haberimizdedir…
Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği LGS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Başvuruların tüm 8. sınıf öğrencileri için otomatik olarak alındığı sınava 1 milyon 31 bin 799 öğrenci girdi ve katılım oranı yüzde 83 olarak açıklandı. 2022 LGS taban puanları henüz açıklanmadı.
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LGS tercihleri online olarak E-okul üzerinden gerçekleşecek.Öğrenciler, ilk olarak Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapacaklardır. Ardından, yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 okulu Kayıt Alanından seçmek şartıyla öğrenciler en fazla 5okul tercihinde bulunabilecekdir.
LGS MEB SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Yapılan tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecektir. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri halinde merkezi sınavla öğrenci alan okullar için açılacak Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla 10 okul seçerek, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 okul olmak üzere toplamda 20 okul tercihinde bulunabilecekdir. Sınava katılmayan öğrencilere Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.