2022 LGS taban puanları kaç? Kaç puanla nereye yerleşilir? - Haberler

Dün yapılan LGS Sınavıyla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınavın Soru Kitapçıkları bugün açıklandı. 2022 LGS taban puanları kaç? Kaç puanla nereye yerleşilir?

İşte, detaylar…

LGS SORULARI YAYINLANDI

05/06/2022 tarihinde uygulanan Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınavın Soru Kitapçıkları (Sayısal ve Sözel) ve cevap anahtarları yayınlandı.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK

2018'den bu yana aynı şekilde uygulanan sınavda adaylara çoktan seçmeli 90 soru yöneltildi. İlk oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi.

Öğrenciler, iki sınav oturumu arasındaki 45 dakikalık zaman diliminde okul bahçelerinde zaman geçirdi.

Matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltildiği ikinci oturumda öğrencilere 80 dakika süre verildi.

Sınavın değerlendirmesinde adayların sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Öğrencilerin her bir alt teste ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak. Sınav sonuçları 30 Haziran 2022'de açıklanacak.

2022 LGS TABAN PUANLARI KAÇ?





Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik

İSTANBUL / BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Fransızca 100 490,6558 0,05 0,01

İSTANBUL / FATİH / İstanbul Erkek Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Almanca 180 488,6887 0,06 0,01

İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Almanca 60 486,3008 0,09 0,01

İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 120 484,5656 0,1 0,01

İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl İngilizce 120 478,7778 0,19 0,01

İSTANBUL / FATİH / Çapa Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl İngilizce 150 473,4353 0,3 0,02

İSTANBUL / FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Almanca 150 472,5563 0,32 0,09

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 120 469,1318 0,41 0,11

İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 120 461,7167 0,64 0,12

İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 150 460,7873 0,67 0,01

İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 150 458,8957 0,74 0,2

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 120 456,5292 0,84 0,23

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl İngilizce 150 452,7684 1 0,09

İSTANBUL / FATİH / Vefa Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 150 452,4417 1,01 0,25

İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 120 448,212 1,22 0,41

İSTANBUL / FATİH / Pertevniyal Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 150 447,7385 1,24 0,34

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl İngilizce 90 446,5366 1,3 0,41

İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 120 445,786 1,34 0,22

İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Fransızca 30 444,6549 1,4 0,85

İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl İngilizce 150 444,5 1,41 0,14

İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 30 439,7074 1,7 0,72

İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 136 439,5521 1,71 0,32

İSTANBUL / KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl İngilizce 120 438,829 1,76 0,44

İSTANBUL / FATİH / Şehremini Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 120 437,636 1,84 1,18

İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Atatürk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 150 433,9706 2,09 0,7

İSTANBUL / FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 60 433,3194 2,15 1,13

İSTANBUL / MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl İngilizce 150 432,5456 2,2 1,34

İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 60 432,3518 2,21 0,06

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 30 429,5928 2,44 0,01

İSTANBUL / FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Almanca 60 428,5192 2,53 1,33

İSTANBUL / KARTAL / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 180 426,9945 2,66 1,04

İSTANBUL / MALTEPE / Maltepe Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl İngilizce 170 423,5884 2,95 1,33

İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 102 423,3349 2,98 1,49

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Doğan Cüceloğlu Fen lisesi Fen Lisesi 4 yıl İngilizce 180 422,6496 3,04 1,04

İSTANBUL / BAĞCILAR / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl İngilizce 150 422,2005 3,09 1,14

İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 60 421,9109 3,11 0,48

İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Arapça 30 421,2684 3,18 0,6

İSTANBUL / SİLİVRİ / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl İngilizce 150 421,1161 3,19 0,78

İSTANBUL / PENDİK / Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Hazırlık + 4 yıl İngilizce 30 420,6121 3,24 0,18

İSTANBUL / ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl İngilizce 150 420,6007 3,24 1,1

İSTANBUL / PENDİK / Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl İngilizce 120 419,8315 3,32 0,22

İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl İngilizce 120 419,6922 3,34 1,01

İSTANBUL / BAKIRKÖY / Hasan Polatkan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 102 417,4451 3,57 1,55

İSTANBUL / BAKIRKÖY / Yeşilköy Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 170 416,7713 3,63 1,65

İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 150 416,5573 3,66 1,46

İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Rusça 30 415,1748 3,8 1,39

İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 90 415,1096 3,81 1,46

İSTANBUL / BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Arapça 60 414,4349 3,88 0,12

İSTANBUL / MALTEPE / Kadir Has Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 204 414,1964 3,9 1,96

İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Almanca 120 413,4088 3,99 1,65

İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Hazırlık + 4 yıl İngilizce 30 412,5395 4,09 0,71

İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 90 412,1535 4,13 2,17

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 120 410,5924 4,3 1,57

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Arapça 30 410,362 4,33 0,26

İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 120 409,8818 4,38 1,86

İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Almanca 90 409,5734 4,42 1,27

İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İspanyolca 30 409,3785 4,44 1,99

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 204 408,8425 4,51 1,44

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Suat Terimer Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 170 408,5247 4,55 1,63

İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İspanyolca 30 408,2184 4,58 0,7

İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 102 408,0209 4,6 2,18

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Almanca 30 407,9902 4,61 3,2

İSTANBUL / TUZLA / Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 136 407,6972 4,64 1,09

İSTANBUL / KADIKÖY / Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 120 407,0681 4,72 1,42

İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Almanca 90 404,9781 4,97 2,59

İSTANBUL / BAKIRKÖY / Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 150 404,8993 4,98 3,18

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Üsküdar Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 150 402,0839 5,33 1,36

İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 240 400,8856 5,49 0,86

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Japonca 30 400,2341 5,58 1,9

İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Hazırlık + 4 yıl İngilizce 30 398,9013 5,76 3,45

İSTANBUL / EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 170 398,5393 5,81 2,24

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 238 398,4603 5,82 3,06

İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 170 398,1612 5,86 3,17

İSTANBUL / PENDİK / Pendik Fatih Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 136 397,2168 5,99 3,63

İSTANBUL / BAKIRKÖY / Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 170 396,713 6,05 4,01

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hacı Sabancı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 90 396,5132 6,09 2,45

İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 396,2303 6,12 1,87

İSTANBUL / TUZLA / Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 102 395,7966 6,18 2,9

İSTANBUL / KADIKÖY / Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Almanca 180 395,6396 6,2 1,21

İSTANBUL / BEYOĞLU / İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 90 395,3694 6,24 3,6

İSTANBUL / GÜNGÖREN / Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 30 394,6235 6,35 0,33

İSTANBUL / ŞİLE / Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl İngilizce 120 393,308 6,53 1,04

İSTANBUL / GÜNGÖREN / Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 60 393,0216 6,58 1,62

İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Adile Mermerci Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 136 392,2338 6,69 4,03

İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Dede Korkut Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 238 390,782 6,9 3,65

İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 90 390,4799 6,95 0,83

İSTANBUL / SANCAKTEPE / Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 60 388,8068 7,21 0,51

İSTANBUL / ÜMRANİYE / Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 238 387,7432 7,37 3,52

İSTANBUL / PENDİK / Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 170 387,5465 7,4 3,96

İSTANBUL / ATAŞEHİR / Habire Yahşi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 204 387,3569 7,43 4,94

İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Almanca 30 385,6138 7,7 2,91

İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 120 385,6011 7,71 1,87

İSTANBUL / AVCILAR / Süleyman Nazif Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 204 385,2072 7,77 3,91

İSTANBUL / ÇEKMEKÖY / Özden Cengiz Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 102 385,0482 7,79 4,32

İSTANBUL / BAKIRKÖY / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 170 384,833 7,83 5,59

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Gazi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 272 384,5497 7,87 3,35

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 170 383,9593 7,97 3,89

İSTANBUL / PENDİK / Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 136 383,6119 8,02 5,29

İSTANBUL / FATİH / Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 383,4895 8,04 1,63

İSTANBUL / SARIYER / Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 102 381,9454 8,29 3,56

İSTANBUL / ARNAVUTKÖY / İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Hazırlık + 4 yıl İngilizce 30 380,9445 8,46 2,03

İSTANBUL / PENDİK / Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 90 380,6638 8,5 1,03

İSTANBUL / ESENYURT / Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 170 380,6503 8,51 3,2

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 30 380,6116 8,51 3,88

İSTANBUL / FATİH / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 30 380,4182 8,55 1,24

İSTANBUL / BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 68 379,3653 8,72 4,91

İSTANBUL / ŞİŞLİ / Şişli Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 170 377,9767 8,95 3,28

İSTANBUL / PENDİK / Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 60 377,5734 9,01 3,05

İSTANBUL / GÜNGÖREN / Ergün Öner – Mehmet Öner Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 204 377,2567 9,07 5,49

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Almanca 68 376,9593 9,12 6,92

İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 30 376,847 9,13 2,62

İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 136 376,7663 9,15 4,83

İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 30 376,7013 9,16 1,11

İSTANBUL / KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 136 375,8318 9,3 2,39

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 238 374,0312 9,63 6,46

İSTANBUL / KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Almanca 34 373,8186 9,66 5,61

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Çamlıca Kız Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 136 372,5144 9,88 6,26

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 204 372,4775 9,89 4,66

İSTANBUL / SİLİVRİ / Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 136 372,2261 9,93 3,19

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Mevlana Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 170 371,4502 10,07 1,21

İSTANBUL / SULTANBEYLİ / Aziz Sancar Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 204 371,3484 10,09 3,34

İSTANBUL / SANCAKTEPE / Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 170 369,5151 10,42 3,72

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 170 369,3499 10,45 5,69

İSTANBUL / PENDİK / Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 30 368,4068 10,62 5,23

İSTANBUL / BAĞCILAR / Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 340 367,0918 10,85 3,65

İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 30 366,2299 11,01 2,79

İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 170 365,8905 11,07 4,16

İSTANBUL / BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 102 365,4146 11,16 6,18

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 90 364,5987 11,32 4,57

İSTANBUL / FATİH / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Arapça 30 364,3002 11,37 7,34

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Kandilli Kız Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 150 364,0231 11,43 5,51

İSTANBUL / BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Almanca 68 363,3527 11,55 4,39

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 300 363,2003 11,58 6,47

İSTANBUL / SULTANGAZİ / Cumhuriyet Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 170 362,6622 11,68 4,85

İSTANBUL / BAĞCILAR / Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 204 362,507 11,71 5,6

İSTANBUL / SARIYER / Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 170 361,7558 11,86 7,26

İSTANBUL / ESENYURT / Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 30 361,4096 11,92 1,44

İSTANBUL / PENDİK / Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Arapça 60 360,5782 12,08 4,8

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 90 359,2651 12,33 2,84

İSTANBUL / PENDİK / Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 90 357,6495 12,65 5,23

İSTANBUL / ÇATALCA / Çatalca Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 170 357,0666 12,77 5,08

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Arapça 30 356,4885 12,87 4,81

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 30 356,4585 12,88 6,62

İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 356,2576 12,92 5,9

İSTANBUL / SULTANBEYLİ / Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 355,2045 13,13 2,7

İSTANBUL / ARNAVUTKÖY / Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 68 354,2287 13,33 5,04

İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 30 352,4413 13,68 10,67

İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / İstanbul Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 90 350,9333 13,99 4,01

İSTANBUL / SARIYER / Ali Akkanat Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 136 350,6359 14,05 4,44

İSTANBUL / PENDİK / Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 90 349,2872 14,34 6,82

İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 349,1508 14,37 5,2

İSTANBUL / ÜMRANİYE / Ümraniye Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 90 348,8136 14,45 6,34

İSTANBUL / AVCILAR / Şehit Murat Kocatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 348,716 14,47 4,21

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Şehit Halil ibrahim Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 90 347,2345 14,79 4,91

İSTANBUL / ATAŞEHİR / Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 60 347,1814 14,8 7,11

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 346,865 14,87 5,62

İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 344,9672 15,28 5,3

İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 344,5108 15,38 3,54

İSTANBUL / SANCAKTEPE / Rabia Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 344,4491 15,39 3,17

İSTANBUL / MALTEPE / Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 344,2461 15,43 9,84

İSTANBUL / MALTEPE / Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 30 342,4071 15,84 6,15

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 90 342,3197 15,86 6,11

İSTANBUL / KARTAL / Kartal Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 150 341,2447 16,1 4,97

İSTANBUL / ESENYURT / Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 341,0359 16,15 1,36

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 340,0126 16,38 10,53

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 60 339,7992 16,43 6,38

İSTANBUL / ŞİŞLİ / Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 338,7897 16,65 9,65

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 337,621 16,92 8,13

İSTANBUL / ESENLER / Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 30 336,7926 17,11 4,29

İSTANBUL / ŞİLE / Şile Oya-Ali Osman Keçeci Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 102 336,4768 17,18 9,3

İSTANBUL / BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Arapça 30 336,0973 17,27 0,92

İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Arapça 30 335,6433 17,38 7,39

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Zeynep Kamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 335,0356 17,52 9,34

İSTANBUL / BAĞCILAR / Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 334,9054 17,55 11,46

İSTANBUL / BAKIRKÖY / Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Fransızca 30 334,7017 17,6 9,99

İSTANBUL / ATAŞEHİR / Ataşehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 30 332,4761 18,13 7,13

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 330,3492 18,64 9,76

İSTANBUL / ŞİLE / Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Hazırlık + 4 yıl İngilizce 20 329,1917 18,92 6,54

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Şehit Servet Asmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 90 328,9489 18,98 10,09

İSTANBUL / MALTEPE / Maltepe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 30 328,8607 19 7,6

İSTANBUL / ÇEKMEKÖY / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 328,5811 19,07 8,3

İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Şirin Diril Kız Anadolu İmam hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 90 327,9178 19,24 3,52

İSTANBUL / PENDİK / Pendik Türk Telekom Şehit Murat Mertel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 327,0285 19,46 8,79

İSTANBUL / SULTANBEYLİ / Nilüfer Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 326,7896 19,52 7,19

İSTANBUL / ATAŞEHİR / Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 90 326,6168 19,56 8,5

İSTANBUL / ŞİLE / Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Hazırlık + 4 yıl İngilizce 20 326,3767 19,62 7,6

İSTANBUL / TUZLA / Tuzla Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 90 324,748 20,04 7,13

İSTANBUL / ARNAVUTKÖY / Şehit Onbaşı Murat Şengöz Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 324,0794 20,21 4,41

İSTANBUL / ESENLER / Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 323,2971 20,41 5,47

İSTANBUL / FATİH / Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 323,1615 20,44 9,62

İSTANBUL / ŞİŞLİ / Hamidiye Etfal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 322,3135 20,67 10,44

İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 320,6439 21,1 12,08

İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 319,8161 21,32 14,56

İSTANBUL / SULTANBEYLİ / Fuat Sezgin Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 319,2496 21,47 11,13

İSTANBUL / MALTEPE / Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 318,0376 21,8 11,48

İSTANBUL / FATİH / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 30 318,0085 21,81 2,71

İSTANBUL / TUZLA / Tuzla Halil Türkkan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 317,8454 21,85 8,37

İSTANBUL / SANCAKTEPE / Sancaktepe Aziz Bayraktar Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 30 317,0191 22,07 7,28

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 316,6747 22,16 14,52

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Çince 30 314,6799 22,73 3,27

İSTANBUL / ARNAVUTKÖY / İTO İbrahim Çağlar Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 314,1355 22,88 8,73

İSTANBUL / ÜMRANİYE / Saray Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 314,0093 22,91 10,58

İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / TOKİ Aliya İzzetbegoviç Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 30 313,9654 22,93 8,26

İSTANBUL / SULTANBEYLİ / Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 313,4221 23,08 8,58

İSTANBUL / BAKIRKÖY / Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 90 312,987 23,2 11,01

İSTANBUL / AVCILAR / Haydar Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 312,8785 23,23 12,51

İSTANBUL / SARIYER / Şehit Fatih Satır Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 90 311,8424 23,53 5,63

İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 30 309,8347 24,12 13,12

İSTANBUL / BAĞCILAR / Hızır Reis Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 90 309,1217 24,33 8,27

İSTANBUL / MALTEPE / Maltepe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 90 308,7312 24,45 9,84

İSTANBUL / KAĞITHANE / Hasbahçe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 308,5977 24,48 7,75

İSTANBUL / SULTANGAZİ / Recep Tayyip Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 80 308,553 24,5 7,3

İSTANBUL / EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 307,7906 24,72 4,03

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ Güneşparkevleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 90 307,2246 24,89 10,14

İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 305,9627 25,28 12,29

İSTANBUL / SANCAKTEPE / Şehit Yüzbaşı Yusuf Kenan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 305,3192 25,48 10,53

İSTANBUL / MALTEPE / Maltepe Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 304,1103 25,85 10,22

İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 30 303,5582 26,02 11,57

İSTANBUL / MALTEPE / Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 302,9185 26,22 11,76

İSTANBUL / KAĞITHANE / Kağıthane Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 34 302,7749 26,26 8,33

İSTANBUL / KARTAL / Kartal Şehit Salih Alışkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 302,6545 26,3 17,48

İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 302,5862 26,33 11,54

İSTANBUL / PENDİK / Nuri Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 300,1018 27,11 8,2

İSTANBUL / SARIYER / Sarıyer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 30 299,7529 27,22 5,29

İSTANBUL / TUZLA / Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 299,1678 27,42 10,42

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 295,7713 28,57 16,62

İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Kemal Ekşi Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 295,4223 28,69 5,09

İSTANBUL / MALTEPE / Şehit Osman Yılmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 30 295,1991 28,76 13,68

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 293,0999 29,49 18,72

İSTANBUL / KAĞITHANE / Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 292,9722 29,53 16,95

İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 60 289,7455 30,67 9,14

İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 288,9891 30,94 14,32

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Osmangazi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 30 287,2698 31,57 14,81

İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 287,2491 31,58 10,77

İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 286,7398 31,77 15,69

İSTANBUL / ARNAVUTKÖY / İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 286,6114 31,81 13,95

İSTANBUL / SULTANBEYLİ / Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 283,9547 32,83 14

İSTANBUL / AVCILAR / Avcılar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 30 282,8014 33,29 18,88

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Musa Efendi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 282,7836 33,3 4,11

İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 281,2086 33,92 16,22

İSTANBUL / GÜNGÖREN / Sultan Alparslan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 280,093 34,37 11,19

İSTANBUL / ATAŞEHİR / Esatpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 280,0678 34,38 11,34

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Kazım Karabekir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 279,2779 34,7 12,36

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 30 278,8683 34,87 8,46

İSTANBUL / SULTANGAZİ / Sabri Ülker Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 90 278,0811 35,2 13,05

İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 277,7357 35,34 18,95

İSTANBUL / ÇEKMEKÖY / Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 90 277,3438 35,51 10,79

İSTANBUL / TUZLA / Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 276,5724 35,83 13,83

İSTANBUL / ESENYURT / Recep Tayyip Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 90 276,2428 35,97 10,54

İSTANBUL / BAĞCILAR / Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 60 274,2728 36,82 11,77

İSTANBUL / SARIYER / Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Hazırlık + 4 yıl İngilizce 30 274,2557 36,83 9,11

İSTANBUL / ŞİŞLİ / Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 272,741 37,49 12,94

İSTANBUL / ÇEKMEKÖY / Taşdelen İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 271,4446 38,07 17,92

İSTANBUL / EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Şehit Furkan Doğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 270,7945 38,37 14,63

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 270,7769 38,38 14,77

İSTANBUL / SANCAKTEPE / Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 269,4387 39 14,17

İSTANBUL / AVCILAR / Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 268,6406 39,38 23,32

İSTANBUL / KARTAL / Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 267,8363 39,78 16,42

İSTANBUL / ŞİŞLİ / Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 267,0709 40,15 16,81

İSTANBUL / BEYKOZ / Beykoz Boğaziçi Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 265,9783 40,68 13,2

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Dr.Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 264,5763 41,38 13,07

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 264,4997 41,42 20,47

İSTANBUL / BEYKOZ / Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 264,4913 41,42 13,52

İSTANBUL / TUZLA / Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 262,1656 42,64 14,72

İSTANBUL / ŞİŞLİ / Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 262,1248 42,66 17,46

İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu Merkezefendi Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 261,39 43,05 14,17

İSTANBUL / AVCILAR / Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 259,8781 43,86 9,64

İSTANBUL / PENDİK / Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 259,4088 44,12 13,89

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 259,3456 44,15 20,1

İSTANBUL / PENDİK / Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 259,1229 44,28 11,32

İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Bahçeşehir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 258,1836 44,79 12,64

İSTANBUL / ARNAVUTKÖY / İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 257,9013 44,95 24,3

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 256,9622 45,49 19,36

İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 256,353 45,84 17,25

İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 255,8951 46,09 11,95

İSTANBUL / SANCAKTEPE / Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 255,5298 46,3 26,07

İSTANBUL / EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Hacı Osman Torun Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 254,669 46,81 13,47

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / İsmet Aktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 254,6497 46,82 17,09

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 254,046 47,18 19,49

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 253,3318 47,62 17,68

İSTANBUL / AVCILAR / Mehmet Emin Horoz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 252,5252 48,1 15,5

İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 251,9145 48,47 14,81

İSTANBUL / PENDİK / Nuri Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 251,8701 48,49 15,54

İSTANBUL / PENDİK / Pendik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 251,6612 48,62 19,23

İSTANBUL / KAĞITHANE / Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 250,1408 49,58 25,61

İSTANBUL / BAKIRKÖY / Bakırköy Nüket Ercan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 60 249,947 49,7 13,75

İSTANBUL / BAĞCILAR / Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 248,8671 50,39 18,43

İSTANBUL / BAĞCILAR / Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 248,7872 50,45 19,9

İSTANBUL / ÜMRANİYE / Ümraniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 248,6982 50,5 17,21

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 247,8137 51,08 18,76

İSTANBUL / KARTAL / Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 247,6879 51,16 26,4

İSTANBUL / ATAŞEHİR / Dr. Nureddin Erk-Perihan Erk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 245,8963 52,35 23,6

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Atakent İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 244,9379 52,99 14,45

İSTANBUL / PENDİK / Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 244,3558 53,38 19,64

İSTANBUL / ARNAVUTKÖY / İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 243,8508 53,73 10,28

İSTANBUL / PENDİK / Pendik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 243,0893 54,27 22,4

İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 241,8697 55,13 10,94

İSTANBUL / SİLİVRİ / Silivri Yusuf Sarıbekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 241,8252 55,17 22,76

İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 241,809 55,18 15,84

İSTANBUL / KAĞITHANE / İstanbul Vali Hayri Kozakçıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 241,1361 55,69 29,86

İSTANBUL / EYÜPSULTAN / Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 241,028 55,76 22,84

İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Siyavuşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 240,9438 55,82 17,95

İSTANBUL / BEYKOZ / Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 239,7987 56,65 11,81

İSTANBUL / TUZLA / Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 30 239,2141 57,09 9,99

İSTANBUL / FATİH / Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 238,9597 57,27 20,33

İSTANBUL / EYÜPSULTAN / Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 238,7977 57,39 21,09

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 237,8828 58,08 16,29

İSTANBUL / KAĞITHANE / Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 237,0458 58,71 19

İSTANBUL / ESENLER / Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 236,6152 59,04 17,68

İSTANBUL / SULTANGAZİ / Sultangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 236,5382 59,1 19,55

İSTANBUL / ŞİŞLİ / Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 236,2847 59,29 31,89

İSTANBUL / PENDİK / Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 235,8448 59,64 21,16

İSTANBUL / KAĞITHANE / Ekrem Cevahir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 234,9785 60,32 13,73

İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 234,6944 60,55 25,32

İSTANBUL / MALTEPE / Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 233,4016 61,57 14,64

İSTANBUL / ATAŞEHİR / Dr. Nureddin Erk-Perihan Erk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 233,2371 61,71 15,21

İSTANBUL / ŞİŞLİ / Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 233,1548 61,77 13,45

İSTANBUL / GÜNGÖREN / Güngören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 232,5451 62,27 24,76

İSTANBUL / FATİH / Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 232,5175 62,29 23,54

İSTANBUL / PENDİK / Pendik Halil Kaya Gedik Metal Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 232,2648 62,49 35,12

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Gürpınar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 232,2151 62,53 19,15

İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 232,139 62,59 22,55

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 231,8665 62,81 24,36

İSTANBUL / PENDİK / Pendik Nuh Kuşçulu Seramik ve Cam Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 231,7583 62,89 22,86

İSTANBUL / ESENYURT / Sander Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 231,7263 62,92 28,28

İSTANBUL / ÇATALCA / Çatalca Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 231,5736 63,05 19,09

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Zehra Mustafa Dalgıç Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 231,3876 63,2 28,93

İSTANBUL / ESENYURT / Fikriye-Nüzhet Bilgincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 231,2301 63,33 18,15

İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 231,1135 63,43 8,77

İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 231,0747 63,46 20

İSTANBUL / ŞİŞLİ / Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 230,3473 64,07 15,76

İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu İDMİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 230,0881 64,28 18,9

İSTANBUL / KADIKÖY / 50. Yıl Cumhuriyet Feridun Tümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 230,031 64,33 17,59

İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 229,6419 64,65 18,75

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 229,6173 64,67 14,4

İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 229,577 64,71 29,59

İSTANBUL / PENDİK / Pendik İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 229,34 64,9 34,52

İSTANBUL / BAĞCILAR / Alaattin-Nilüfer Kadayıfcıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 229,0967 65,1 15,47

İSTANBUL / KARTAL / Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 229,0639 65,13 18,94

İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 228,7262 65,42 11,32

İSTANBUL / ŞİŞLİ / Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 228,3752 65,71 22,81

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 228,1326 65,91 19,88

İSTANBUL / ÇEKMEKÖY / Taşdelen İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 227,3216 66,62 35,14

İSTANBUL / ÜMRANİYE / TEV Uğuz Tarık Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 226,8985 66,99 27,27

İSTANBUL / FATİH / Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 226,0942 67,69 10,47

İSTANBUL / BAĞCILAR / Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 90 225,945 67,81 8,09

İSTANBUL / ÜMRANİYE / TEV Uğuz Tarık Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 60 225,6601 68,07 20,35

İSTANBUL / KAĞITHANE / Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Fransızca 30 225,6361 68,09 23,85

İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 225,5224 68,18 22,32

İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 223,8921 69,6 29,64

İSTANBUL / ŞİŞLİ / Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 223,497 69,94 33,35

İSTANBUL / PENDİK / Rauf Denktaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 223,3248 70,1 23,08

İSTANBUL / SİLİVRİ / Silivri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 222,7182 70,63 12,73

İSTANBUL / KARTAL / Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 222,4696 70,84 15,24

İSTANBUL / KAĞITHANE / Kağıthane İTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 222,0106 71,25 38,95

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Kardelen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 221,807 71,44 36,68

İSTANBUL / ÜMRANİYE / Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 221,7053 71,52 27,7

İSTANBUL / BEYKOZ / Beykoz Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 221,4387 71,77 12,55

İSTANBUL / ŞİLE / Şile İMKB 50. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 220,9885 72,16 27,61

İSTANBUL / ŞİŞLİ / Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 220,7285 72,39 21,74

İSTANBUL / SULTANGAZİ / Mehmet Yaşar Kandemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 30 218,731 74,17 30,96

İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / M. Ali Büyükhanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 218,6397 74,26 24,34

İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 218,4734 74,4 22,67

İSTANBUL / ESENYURT / Kıraç İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 218,3044 74,55 29,08

İSTANBUL / ARNAVUTKÖY / Örfi Çetinkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 217,85 74,94 23,52

İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Rüştü Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 217,7155 75,06 27,08

İSTANBUL / BAĞCILAR / Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 216,7547 75,9 22,72

İSTANBUL / ESENYURT / Sander Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 216,5475 76,08 32,33

İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 215,4414 77,04 21,37

İSTANBUL / BEYOĞLU / Galata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 215,3808 77,1 15,62

İSTANBUL / FATİH / Cağaloğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 215,1916 77,26 13,03

İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Kocasinan Şehit Samet Kırbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 214,6893 77,7 29,16

İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 214,3659 77,98 46,13

İSTANBUL / KAĞITHANE / Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 213,9691 78,33 21,46

İSTANBUL / ESENYURT / İhsan Nakipoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 30 213,8535 78,43 19,62

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 213,7342 78,53 25,66

İSTANBUL / MALTEPE / Mediha Engizer Çok Programlı Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 213,313 78,9 28,14

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 213,074 79,11 16,1

İSTANBUL / ESENLER / İstanbul Ticaret Odası 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 90 213,0002 79,17 11,02

İSTANBUL / ŞİLE / Şile Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 30 212,0654 79,97 20,1

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / İsmet Aktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 211,4386 80,51 25,16

İSTANBUL / ESENLER / Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 210,478 81,33 35,11

İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 209,8199 81,89 40,29

İSTANBUL / KAĞITHANE / İHKİB Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 209,4877 82,17 28,49

İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu TRİSAD Tekstil Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 208,6674 82,84 35,39

İSTANBUL / SULTANGAZİ / Sultangazi Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 208,1234 83,29 29,2

İSTANBUL / ÜMRANİYE / Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 207,5769 83,72 37,09

İSTANBUL / BEYKOZ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 204,615 86,03 35,59

İSTANBUL / ÜMRANİYE / TÜRKÇİMENTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 204,2561 86,3 26,91

İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 203,2406 87,07 19,84

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 203,1146 87,16 31,36

İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 201,8129 88,07 31,88

İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 201,64 88,19 26,62

İSTANBUL / KADIKÖY / Ahmet Sani Gezici Çok Programlı Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 201,5171 88,28 24,1

İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 201,2786 88,45 44,59

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Şeyh Şamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 201,1818 88,51 30,08

İSTANBUL / PENDİK / Pendik Halil Kaya Gedik Metal Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 200,8591 88,73 18,83

İSTANBUL / SARIYER / Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 200,5798 88,93 30,88

İSTANBUL / ÇEKMEKÖY / Taşdelen İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 199,845 89,43 15,34

İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 199,2297 89,83 34,53

İSTANBUL / ESENYURT / Sander Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 198,3553 90,38 33,88

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / İstanbul Ticaret Odası Beylikdüzü OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 198,2316 90,45 24,6

İSTANBUL / EYÜPSULTAN / Kemerburgaz Halis Kutmangil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 197,2452 91,05 17,21

İSTANBUL / GÜNGÖREN / Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 196,7229 91,35 33,35

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Gürpınar İsmail Lütfi Çakan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 196,3216 91,59 21,75

İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 195,8639 91,85 37,48

İSTANBUL / FATİH / Kadırga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 194,9251 92,36 20,48

İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 193,9453 92,87 28,75

İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 193,2789 93,23 21,22

İSTANBUL / ATAŞEHİR / Nuri Cıngıllıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 191,4929 94,07 42,37

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / PAGEV Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 191,4882 94,07 31,68

İSTANBUL / ÜMRANİYE / Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 191,15 94,22 43,4

İSTANBUL / BEYKOZ / Galip Öztürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 190,5433 94,49 31,82

İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu Merkezefendi Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Farsça 30 189,424 94,95 17,63

İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 188,7711 95,22 30,4

İSTANBUL / ATAŞEHİR / Nuri Cıngıllıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 188,7681 95,22 21,08

İSTANBUL / KARTAL / Kartal Şehit Burak Cantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 188,5061 95,32 40,05

İSTANBUL / ATAŞEHİR / Ataşehir İbrahim Müteferrika Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 188,4055 95,36 26,79

İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 187,5044 95,71 25,55

İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / İHKİB Yenibosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 187,3857 95,75 34,52

İSTANBUL / SİLİVRİ / Selimpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 30 187,2203 95,81 17,64

İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 187,0664 95,86 28,46

İSTANBUL / ÜMRANİYE / Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 186,7353 95,98 43,32

İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 185,704 96,32 54,46

İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Hayriye Duruk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 184,7454 96,62 32,9

İSTANBUL / FATİH / Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 184,5971 96,66 21,46

İSTANBUL / MALTEPE / Maltepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 183,7143 96,92 26,13

İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Nedim Erkan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 183,2874 97,03 5,88

İSTANBUL / TUZLA / İTOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 182,7491 97,18 30,08

İSTANBUL / KAĞITHANE / Kağıthane İTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 182,1261 97,34 37,07

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Dr.Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 181,7718 97,43 38,28

İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu TRİSAD Tekstil Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 181,7128 97,45 31,94

İSTANBUL / EYÜPSULTAN / Göktürk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 30 181,4612 97,51 11,84

İSTANBUL / ÇATALCA / Çatalca Şehit Halil İbrahim Gürel Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 30 181,0719 97,6 17,26

İSTANBUL / ŞİŞLİ / Süleyman Şah Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 90 180,6158 97,71 24,12

İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 178,6221 98,13 29,91

İSTANBUL / ESENYURT / İhsan Nakipoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 178,5593 98,14 17,88

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 60 178,4823 98,15 22,46

İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 177,9016 98,26 26,13

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Bağlarbaşı Pazarlama ve Perakende Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 177,6865 98,3 32,01

İSTANBUL / KAĞITHANE / İHKİB Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 177,2578 98,37 58,13

İSTANBUL / BEYOĞLU / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 176,601 98,48 36,58

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / PAGEV Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 176,2174 98,55 28,4

İSTANBUL / KARTAL / Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 60 175,8073 98,61 18,29

İSTANBUL / ŞİŞLİ / Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 30 175,4561 98,66 27,53

İSTANBUL / ÜMRANİYE / TÜRKÇİMENTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 174,8743 98,74 42,51

İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Siyavuşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 173,2778 98,94 31,67

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 171,4224 99,15 19,55

İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 171,3369 99,16 33,45

İSTANBUL / ESENYURT / Sander Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 168,3447 99,41 30,67

İSTANBUL / KAĞITHANE / Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 168,1344 99,43 51,59

İSTANBUL / BEYOĞLU / Kabatas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 167,9828 99,44 38,29

İSTANBUL / KAĞITHANE / Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 165,6674 99,58 47,49

İSTANBUL / ESENYURT / Alkop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 60 165,6563 99,58 35,2

İSTANBUL / KAĞITHANE / Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 158,3429 99,85 29,46

İSTANBUL / KARTAL / Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 156,0349 99,9 25,09

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Beylikdüzü Azem Yükseloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 90 154,2538 99,92 7,79

İşte İstanbul Liseleri 2020 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri ;

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik

İSTANBUL / BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Fransızca 100 494,937 0,02 0,01

İSTANBUL / FATİH / İstanbul Erkek Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Almanca 180 492,5054 0,04 0,01

İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Almanca 68 489,3159 0,08 0,01

İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 489,3159 0,08 0,01

İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 485,0102 0,15 0,01

İSTANBUL / FATİH / Çapa Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 481,8214 0,22 0,01

İSTANBUL / FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Almanca 204 479,9473 0,26 0,04

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 477,4969 0,35 0,08

İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 306 470,3572 0,59 0,09

İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 467,3894 0,71 0,14

İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 466,9054 0,74 0,01

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 464,7581 0,85 0,09

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 272 463,6419 0,89 0,26

İSTANBUL / FATİH / Vefa Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 462,3265 0,97 0,26

İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 461,4682 1,01 0,07

İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 459,7828 1,11 0,3

İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 459,7828 1,11 0,2

İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Fransızca 34 457,9093 1,21 0,82

İSTANBUL / FATİH / Pertevniyal Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238 456,2329 1,31 0,29

İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 200 454,6319 1,42 0,26

İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Erkek İngilizce 30 452,8025 1,54 0,01

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 452,3997 1,56 0,43

İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 452,2444 1,58 0,45

İSTANBUL / KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 451,8375 1,61 0,33

İSTANBUL / FATİH / Şehremini Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 280 447,3809 1,94 1,14

İSTANBUL / MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 445,9095 2,07 0,41

İSTANBUL / SİLİVRİ / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 443,289 2,29 0,78

İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Atatürk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 280 441,7156 2,42 0,97

İSTANBUL / KARTAL / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 280 441,5439 2,44 1,12

İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız İngilizce 60 441,4536 2,45 0,82

İSTANBUL / BAKIRKÖY / Yeşilköy Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 160 440,8556 2,5 0,6

İSTANBUL / BAKIRKÖY / Hasan Polatkan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 68 440,2938 2,55 1,43

İSTANBUL / FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 80 440,2938 2,55 1,04

İSTANBUL / BAĞCILAR / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238 438,5706 2,71 0,3

İSTANBUL / MALTEPE / Maltepe Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238 438,5706 2,71 1,14

İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 102 437,4105 2,82 1,28

İSTANBUL / FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Almanca 80 436,6527 2,9 0,95

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Küçükçekmece Fen lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 272 436,4949 2,92 0,82

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Erkek İngilizce 30 435,6745 3 0,78

İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 200 434,2211 3,15 0,29

İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Arapça 60 433,5472 3,21 0,97

İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 102 433,1051 3,26 1,56

İSTANBUL / ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238 432,7562 3,3 1,16

İSTANBUL / MALTEPE / Kadir Has Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 280 432,1207 3,37 1,4

İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız İspanyolca 30 431,7894 3,4 1,55

İSTANBUL / BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Erkek Arapça 90 430,2222 3,58 0,81

İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Almanca 160 429,5096 3,65 2,53

İSTANBUL / PENDİK / Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 429,4596 3,66 0,35

İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 428,3573 3,78 2,52

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 320 428,0763 3,81 1,14

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 160 427,7247 3,86 1,72

İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Rusça 30 425,996 4,06 1,65

İSTANBUL / TUZLA / Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 425,6884 4,1 0,92

İSTANBUL / BAKIRKÖY / Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 160 425,6838 4,1 2,59

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Almanca 40 425,633 4,1 2,15

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Suat Terimer Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 280 424,0576 4,29 1,35

İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Almanca 120 423,5809 4,34 2,82

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Erkek Arapça 30 423,2987 4,38 1,04

İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Erkek İspanyolca 30 422,6948 4,46 1,81

İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 280 421,798 4,57 2,89

İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238 421,7806 4,57 2,24

İSTANBUL / KADIKÖY / Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 240 420,8331 4,69 2,77

İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 420,4417 4,74 1,07

İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 420,2796 4,76 1,47

İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 60 418,9447 4,94 1,54

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Üsküdar Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 280 418,9037 4,95 1,56

İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız Almanca 30 418,4061 5,01 1,31

İSTANBUL / ŞİLE / Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 416,6296 5,25 1,43

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 280 416,4995 5,27 1,45

İSTANBUL / PENDİK / Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 415,5235 5,41 0,47

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Erkek Japonca 30 415,4358 5,42 2,08

İSTANBUL / EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 240 415,1979 5,45 2,12

İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 200 414,5139 5,55 0,45

İSTANBUL / PENDİK / Pendik Fatih Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 200 414,0832 5,61 3,55

İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Dede Korkut Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 280 414,0065 5,63 2,78

İSTANBUL / BAKIRKÖY / Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 240 413,8404 5,65 3,21

İSTANBUL / BEYOĞLU / İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 412,1226 5,9 2,82

İSTANBUL / KADIKÖY / Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 240 411,4245 6 3,48

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hacı Sabancı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 411,1089 6,05 2,36

İSTANBUL / GÜNGÖREN / Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız İngilizce 90 411,0877 6,05 0,79

İSTANBUL / TUZLA / Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238 409,8632 6,24 4,13

İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Adile Mermerci Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 409,4923 6,3 2,24

İSTANBUL / FATİH / Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 60 408,4248 6,46 1,25

İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 406,9052 6,71 1,28

İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 406,302 6,8 2,69

İSTANBUL / AVCILAR / Süleyman Nazif Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 280 405,81 6,88 3,59

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Gazi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 280 405,5693 6,92 4,11

İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 120 405,2258 6,98 0,86

İSTANBUL / BAKIRKÖY / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 200 404,9343 7,02 3,66

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 200 403,9698 7,18 4,22

İSTANBUL / PENDİK / Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238 403,6441 7,24 4,07

İSTANBUL / ÜMRANİYE / Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 480 402,4879 7,43 2,89

İSTANBUL / ATAŞEHİR / Habire Yahşi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 400 401,8583 7,54 3,96

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız İngilizce 90 401,8099 7,54 0,9

İSTANBUL / ŞİŞLİ / Şişli Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 400,4132 7,79 4,6

İSTANBUL / SARIYER / Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 102 399,8611 7,88 2,9

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız İngilizce 30 399,768 7,9 2,18

İSTANBUL / GÜNGÖREN / Ergün Öner – Mehmet Öner Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 240 399,5255 7,94 2,71

İSTANBUL / PENDİK / Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 90 399,4989 7,95 0,97

İSTANBUL / ESENYURT / Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 320 399,1546 8,01 2,39

İSTANBUL / PENDİK / Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238 398,5008 8,12 4,19

İSTANBUL / BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız İngilizce 68 398,4912 8,13 2,48

İSTANBUL / SİLİVRİ / Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 397,7041 8,27 2,32

İSTANBUL / PENDİK / Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Erkek İngilizce 60 397,328 8,34 3,93

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 280 397,1077 8,37 5,1

İSTANBUL / KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 240 397,0883 8,38 3,26

İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 320 395,0978 8,74 4,82

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Almanca 80 395,023 8,75 6,06

İSTANBUL / KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Almanca 40 394,9271 8,77 4,7

İSTANBUL / ÇEKMEKÖY / Özden Cengiz Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 200 394,4551 8,86 4,03

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 320 393,5964 9,03 4,86

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Çamlıca Kız Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 204 393,0751 9,13 4,21

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Mevlana Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 280 391,5722 9,42 4,1

İSTANBUL / SANCAKTEPE / Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Erkek İngilizce 90 390,6969 9,59 0,1

İSTANBUL / BAĞCILAR / Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 400 390,6862 9,59 2,93

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 390,5262 9,63 3,84

İSTANBUL / SARIYER / Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 389,5867 9,82 3,51

İSTANBUL / FATİH / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 389,5668 9,83 3,39

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Kandilli Kız Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 170 389,4696 9,85 4,17

İSTANBUL / SULTANBEYLİ / Aziz Sancar Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 280 389,0136 9,94 4,71

İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Şehit Mehmet Karaaslan Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 60 388,9406 9,95 1,21

İSTANBUL / BAĞCILAR / Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 240 387,4495 10,25 5,45

İSTANBUL / BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Almanca 34 387,222 10,3 3,27

İSTANBUL / BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 387,1462 10,31 5,09

İSTANBUL / PENDİK / Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Erkek Arapça 60 386,5531 10,44 4,06

İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 320 386,4497 10,46 4,4

İSTANBUL / ÇATALCA / Çatalca Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 384,3078 10,91 4,36

İSTANBUL / SULTANGAZİ / Cumhuriyet Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 320 383,799 11,03 5,43

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 476 383,7358 11,04 3,39

İSTANBUL / ÜMRANİYE / Ümraniye Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 90 383,3637 11,12 3,62

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız Arapça 30 382,2813 11,36 2,74

İSTANBUL / ARNAVUTKÖY / Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 68 381,5794 11,5 3,7

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 120 381,5537 11,51 4,98

İSTANBUL / SANCAKTEPE / Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 320 381,4063 11,54 4,14

İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 90 380,2601 11,79 4,4

İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 379,9736 11,86 7,33

İSTANBUL / PENDİK / Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 379,6886 11,92 6,78

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Şehit Halil ibrahim Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 378,1292 12,27 4,59

İSTANBUL / KARTAL / Kartal Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 150 376,5841 12,64 3,1

İSTANBUL / SARIYER / Ali Akkanat Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 240 376,0782 12,76 4,92

İSTANBUL / PENDİK / Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 150 374,8032 13,06 0,92

İSTANBUL / SULTANBEYLİ / Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 60 374,3584 13,17 2,67

İSTANBUL / AVCILAR / Şehit Murat Kocatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 373,6426 13,34 4,8

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 150 373,4763 13,39 2,53

İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / İstanbul Şehit Tolga Ecebalın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 120 373,4343 13,4 1,49

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 370,8397 14,03 1,66

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 120 370,7882 14,04 3,64

İSTANBUL / ESENYURT / Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 90 370,5878 14,09 0,8

İSTANBUL / BAĞCILAR / Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 369,2738 14,41 9,5

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Zeynep Kamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 367,288 14,92 8,34

İSTANBUL / SANCAKTEPE / Rabia Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 90 367,171 14,95 3,29

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 366,0458 15,24 10,71

İSTANBUL / ŞİŞLİ / Hamidiye Etfal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 366,0277 15,25 9,94

İSTANBUL / MALTEPE / Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 366,026 15,25 8,64

İSTANBUL / ATAŞEHİR / Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 120 365,5577 15,37 7,41

İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Erkek İngilizce 30 364,6925 15,59 7,14

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Erkek İngilizce 60 364,5011 15,64 4,09

İSTANBUL / TUZLA / Tuzla Halil Türkkan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 60 363,5087 15,89 9,54

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Şehit Servet Asmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 362,4658 16,17 6,49

İSTANBUL / ŞİLE / Şile Oya-Ali Osman Keçeci Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 361,944 16,31 8,61

İSTANBUL / SARIYER / Şehit Fatih Satır Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 361,4344 16,44 3,06

İSTANBUL / ÇEKMEKÖY / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 90 361,1533 16,51 3,78

İSTANBUL / ATAŞEHİR / Ataşehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 60 359,7709 16,88 5,25

İSTANBUL / FATİH / Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 90 358,913 17,12 8,29

İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Şirin Diril Kız Anadolu İmam hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 120 358,6296 17,2 1,14

İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 150 358,4644 17,24 6,22

İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 358,0868 17,35 8,6

İSTANBUL / MALTEPE / Maltepe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 120 357,5995 17,48 6,76

İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 356,8508 17,69 10

İSTANBUL / AVCILAR / Haydar Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 356,3869 17,82 11,64

İSTANBUL / KAĞITHANE / Hasbahçe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 60 355,269 18,13 4,09

İSTANBUL / BAĞCILAR / Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 355,2218 18,14 10,86

İSTANBUL / ESENLER / Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 90 354,9903 18,21 6,39

İSTANBUL / BAKIRKÖY / Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Fransızca 30 354,9599 18,22 10,24

İSTANBUL / TUZLA / Tuzla Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 120 354,422 18,37 7,73

İSTANBUL / BAĞCILAR / Hızır Reis Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 120 353,0347 18,75 7,32

İSTANBUL / ŞİŞLİ / Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 352,9618 18,78 9,36

İSTANBUL / SULTANBEYLİ / Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 352,9438 18,78 10,69

İSTANBUL / ARNAVUTKÖY / İTO İbrahim Çağlar Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 351,709 19,14 1,52

İSTANBUL / PENDİK / Pendik Türk Telekom Şehit Murat Mertel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 351,64 19,16 11,49

İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 60 351,597 19,17 5,08

İSTANBUL / SULTANGAZİ / Recep Tayyip Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 102 351,3245 19,25 6,77

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Erkek Çince 30 351,0701 19,32 6,5

İSTANBUL / MALTEPE / Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 120 350,874 19,38 7,89

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 350,0407 19,63 8,53

İSTANBUL / SULTANBEYLİ / Fuat Sezgin Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 349,9527 19,65 10,24

İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 40 347,9104 20,26 5,55

İSTANBUL / FATİH / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 30 347,2899 20,44 7,78

İSTANBUL / ÜMRANİYE / Saray Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 346,8856 20,56 10,58

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 346,4353 20,7 12,92

İSTANBUL / EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 90 345,4832 20,98 7,92

İSTANBUL / BAKIRKÖY / Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 345,1559 21,08 10,09

İSTANBUL / ÇEKMEKÖY / Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 344,5692 21,26 4,27

İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 343,148 21,68 8,78

İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Erkek Arapça 30 342,8158 21,78 12,01

İSTANBUL / MALTEPE / Maltepe Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 60 342,593 21,85 7,16

İSTANBUL / TUZLA / Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 342,3169 21,94 11,5

İSTANBUL / AVCILAR / Mehmet Emin Horoz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 341,4682 22,2 13,41

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Kazım Karabekir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 60 340,006 22,65 10,81

İSTANBUL / PENDİK / Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 339,7302 22,74 10,57

İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 338,6646 23,07 10,14

İSTANBUL / ATAŞEHİR / Esatpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 60 338,4462 23,14 8,81

İSTANBUL / MALTEPE / Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 337,9529 23,3 15,25

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 337,875 23,33 13,3

İSTANBUL / ŞİŞLİ / Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 337,5548 23,43 10,97

İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 336,9872 23,61 10,31

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ Güneşparkevleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 120 336,6769 23,71 5,23

İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 336,0642 23,91 11,71

İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 336,0249 23,93 13,27

İSTANBUL / PENDİK / Nuri Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 334,2735 24,49 10,51

İSTANBUL / KARTAL / Kartal Şehit Salih Alışkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 333,1233 24,86 16,33

İSTANBUL / SULTANBEYLİ / Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 332,7859 24,97 13,45

İSTANBUL / KAĞITHANE / Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 331,8843 25,28 15,29

İSTANBUL / GÜNGÖREN / Sultan Alparslan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 331,3828 25,44 10,76

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 329,9175 25,93 15,64

İSTANBUL / BAĞCILAR / Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 329,8069 25,96 10,5

İSTANBUL / ESENYURT / Recep Tayyip Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 90 328,5295 26,4 8,37

İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Kemal Ekşi Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 327,8057 26,64 8,26

İSTANBUL / SULTANGAZİ / Sabri Ülker Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 102 327,1168 26,87 12,66

İSTANBUL / AVCILAR / Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 326,341 27,14 15,32

İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 325,3815 27,47 12,2

İSTANBUL / EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Şehit Furkan Doğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 60 325,2039 27,53 10,27

İSTANBUL / ARNAVUTKÖY / İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 324,6673 27,72 7,09

İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 324,1456 27,9 13,77

İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 324,1293 27,91 13,27

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 324,1181 27,91 13,02

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 323,9985 27,95 9,29

İSTANBUL / SANCAKTEPE / 75. Yıl Devlet Malzeme Ofisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 323,7098 28,06 19,41

İSTANBUL / BAĞCILAR / Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 321,195 28,96 15,09

İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 320,4893 29,21 12,55

İSTANBUL / TUZLA / Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 319,7918 29,46 12,44

İSTANBUL / TUZLA / Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 319,0707 29,72 10,37

İSTANBUL / PENDİK / Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 317,428 30,33 20,84

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 317,3759 30,35 12,5

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Gürpınar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 316,2993 30,75 13,87

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 315,8757 30,91 8,27

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Beylikdüzü Azem Yükseloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 314,4469 31,45 4,68

İSTANBUL / BEYKOZ / Beykoz Boğaziçi Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 314,2094 31,53 10,07

İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 313,7127 31,73 20,21

İSTANBUL / ÇEKMEKÖY / Taşdelen İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 313,3606 31,86 12,36

İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 312,895 32,04 17,51

İSTANBUL / KARTAL / Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 312,3457 32,24 18,59

İSTANBUL / ŞİŞLİ / Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 68 312,2149 32,29 12,17

İSTANBUL / BAKIRKÖY / Bakırköy Nüket Ercan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 68 311,8779 32,41 12,39

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / İsmet Aktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 311,7531 32,46 13,12

İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Bahçeşehir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 311,5271 32,55 12,9

İSTANBUL / FATİH / Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 311,4347 32,58 10,35

İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu Merkezefendi Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 311,3836 32,6 9,43

İSTANBUL / SİLİVRİ / Silivri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 60 310,9553 32,77 10,64

İSTANBUL / EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Hacı Osman Torun Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 60 310,4051 32,99 13,07

İSTANBUL / ŞİŞLİ / Süleyman Şah Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 120 309,9691 33,16 10,47

İSTANBUL / PENDİK / Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 34 308,852 33,6 18,39

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Gürpınar İsmail Lütfi Çakan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 308,7433 33,64 14,69

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 308,5948 33,7 19,47

İSTANBUL / AVCILAR / Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 308,503 33,74 17,61

İSTANBUL / BAĞCILAR / Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 120 308,2382 33,84 10,29

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 308,0663 33,9 16,34

İSTANBUL / ŞİŞLİ / Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 68 307,7276 34,03 14

İSTANBUL / PENDİK / Pendik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 307,6649 34,06 18,83

İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 307,4719 34,13 21,92

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 307,3195 34,19 9,54

İSTANBUL / PENDİK / Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 305,5205 34,89 16,21

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Atakent İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 303,9992 35,52 11,22

İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 303,9943 35,52 15,81

İSTANBUL / BEYKOZ / Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 302,7931 36,01 12,54

İSTANBUL / KARTAL / Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 301,8762 36,39 15,96

İSTANBUL / SANCAKTEPE / Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 301,6991 36,47 15,56

İSTANBUL / EYÜPSULTAN / Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 301,6111 36,5 19,19

İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 301,0118 36,75 7,5

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 300,9508 36,77 20,23

İSTANBUL / KARTAL / Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 300,7639 36,85 17,7

İSTANBUL / PENDİK / Pendik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 299,3172 37,46 17,32

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 30 298,9634 37,61 9,9

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Dr.Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 298,7318 37,71 21,47

İSTANBUL / ESENLER / İstanbul Ticaret Odası 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 298,7279 37,71 10,66

İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 298,6905 37,72 17,42

İSTANBUL / SANCAKTEPE / Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 298,6102 37,75 11,28

İSTANBUL / ŞİŞLİ / Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 297,9059 38,06 18,6

İSTANBUL / ŞİŞLİ / Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 297,3432 38,3 17,13

İSTANBUL / KAĞITHANE / Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 68 296,9908 38,45 15,88

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 296,7393 38,56 10,6

İSTANBUL / ARNAVUTKÖY / İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 296,5062 38,66 23,93

İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 295,8481 38,95 20,8

İSTANBUL / BAĞCILAR / Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 295,3565 39,16 17,46

İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 295,0337 39,31 11,75

İSTANBUL / FATİH / Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 294,9365 39,35 16,71

İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu İDMİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 294,8709 39,38 23,52

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 294,1112 39,72 15,26

İSTANBUL / ATAŞEHİR / Dr. Nurettin Erk Perihan Erk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 294,0318 39,75 24,68

İSTANBUL / BAĞCILAR / Alaattin-Nilüfer Kadayıfcıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 34 293,9919 39,77 18,15

İSTANBUL / ATAŞEHİR / Dr. Nurettin Erk Perihan Erk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 293,632 39,93 16,67

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 34 293,1436 40,15 18,65

İSTANBUL / KADIKÖY / 50. Yıl Cumhuriyet Feridun Tümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 292,7966 40,3 11,61

İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Siyavuşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 292,6053 40,38 17,79

İSTANBUL / KAĞITHANE / Ekrem Cevahir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 120 292,4887 40,44 10,96

İSTANBUL / ÜMRANİYE / TEV Uğuz Tarık Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 292,1685 40,58 17,66

İSTANBUL / ARNAVUTKÖY / İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 290,326 41,41 20,8

İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 290,2811 41,43 16,27

İSTANBUL / ESENYURT / Fikriye-Nüzhet Bilgincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 289,7028 41,7 24,45

İSTANBUL / FATİH / Cağaloğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 34 289,3553 41,86 15,12

İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 289,0293 42,01 13,66

İSTANBUL / EYÜPSULTAN / Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 288,8316 42,1 20,6

İSTANBUL / KAĞITHANE / Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 288,831 42,1 23,78

İSTANBUL / ÜMRANİYE / Ümraniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 288,7476 42,14 14,91

İSTANBUL / ŞİŞLİ / Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 288,4992 42,26 13,17

İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 287,2072 42,85 24,99

İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 287,1865 42,86 24,62

İSTANBUL / SİLİVRİ / Silivri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 287,0683 42,92 8,29

İSTANBUL / GÜNGÖREN / Güngören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 286,037 43,4 16,7

İSTANBUL / SULTANGAZİ / Sultangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 285,6215 43,61 27,04

İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Kocasinan Şehit Samet Kırbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 285,1205 43,84 23,51

İSTANBUL / MALTEPE / Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 284,8137 43,98 26,02

İSTANBUL / PENDİK / Pendik Halil Kaya Gedik Metal Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 283,9536 44,4 24,82

İSTANBUL / ESENYURT / Sander Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 283,8073 44,47 21,53

İSTANBUL / PENDİK / Pendik İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 283,7803 44,48 19,51

İSTANBUL / FATİH / Kadırga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 283,7636 44,49 20,24

İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 283,6765 44,53 23,6

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 283,4229 44,65 18,79

İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 282,9386 44,89 16,44

İSTANBUL / KAĞITHANE / İstanbul Vali Hayri Kozakçıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 282,5588 45,07 12,81

İSTANBUL / ŞİŞLİ / Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 282,3554 45,17 28,83

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Kardelen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 281,784 45,45 18,52

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / İsmet Aktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 281,6529 45,51 29,32

İSTANBUL / FATİH / Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 281,4517 45,61 14,6

İSTANBUL / SARIYER / Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 281,0839 45,79 17,29

İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 281,0039 45,83 20,56

İSTANBUL / TUZLA / İTOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 280,9908 45,84 25,9

İSTANBUL / ESENYURT / Sander Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 280,7898 45,94 26,97

İSTANBUL / ÇEKMEKÖY / Taşdelen İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 280,6962 45,99 25,83

İSTANBUL / ŞİŞLİ / Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 280,2179 46,22 27,91

İSTANBUL / KARTAL / Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 279,2395 46,72 21,44

İSTANBUL / PENDİK / Rauf Denktaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 278,4248 47,13 28,62

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Şeyh Şamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 278,2252 47,23 21,44

İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 278,073 47,31 21,93

İSTANBUL / ÜMRANİYE / Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 278,0386 47,32 14,17

İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 276,8607 47,92 21,23

İSTANBUL / KARTAL / Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 276,5708 48,07 9,11

İSTANBUL / ÜMRANİYE / Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 276,3527 48,18 23,05

İSTANBUL / ESENLER / Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 276,1523 48,29 19,57

İSTANBUL / KAĞITHANE / Kağıthane İTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 276,0604 48,33 15,91

İSTANBUL / ÜMRANİYE / Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 275,8922 48,43 7,89

İSTANBUL / ÜMRANİYE / TEV Uğuz Tarık Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 275,5026 48,63 10,38

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Dr.Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 275,2071 48,78 14,62

İSTANBUL / ÇATALCA / Çatalca Şehit Halil İbrahim Gürel Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 30 275,1099 48,83 12,2

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / K. Çekmece Z. Mustafa Dalgıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 274,9208 48,93 13,28

İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 274,8057 48,99 16,78

İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Siyavuşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 274,4946 49,16 19,82

İSTANBUL / ÜMRANİYE / Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 273,8303 49,51 26,84

İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 273,5687 49,65 18,14

İSTANBUL / KARTAL / Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 273,5336 49,67 21,67

İSTANBUL / KARTAL / Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 273,3454 49,77 22,4

İSTANBUL / ÜMRANİYE / Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 273,1121 49,89 20,24

İSTANBUL / ESENYURT / Sander Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 273,0642 49,92 32,7

İSTANBUL / PENDİK / Pendik Nuh Kuşçulu Seramik ve Cam Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 272,9208 50 14,13

İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 272,0092 50,48 22,71

İSTANBUL / BEYOĞLU / Galata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 271,5849 50,7 33,73

İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 270,8568 51,09 21,95

İSTANBUL / PENDİK / Pendik Halil Kaya Gedik Metal Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 270,3486 51,36 21,57

İSTANBUL / ÇEKMEKÖY / Taşdelen İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 270,0066 51,54 24,05

İSTANBUL / KAĞITHANE / Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek Fransızca 30 268,2081 52,52 25,4

İSTANBUL / BEYKOZ / Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 267,8143 52,74 19,01

İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 267,7524 52,77 13,54

İSTANBUL / KAĞITHANE / Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 267,0405 53,16 27,83

İSTANBUL / ATAŞEHİR / Nuri Cıngıllıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 265,9506 53,76 39,64

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / İstanbul Ticaret Odası Beylikdüzü OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 265,7647 53,86 23,08

İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / M. Ali Büyükhanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 265,7245 53,88 20,66

İSTANBUL / KADIKÖY / Ahmet Sani Gezici Çok Programlı Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız İngilizce 34 265,5103 54 21,62

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Küçükçekmece Kuyumculuk Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 265,3163 54,11 26,49

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / PAGEV Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 264,5669 54,54 20,75

İSTANBUL / ESENYURT / İhsan Nakipoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 264,4138 54,63 12,48

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 263,6088 55,09 36,71

İSTANBUL / ATAŞEHİR / Ataşehir İbrahim Müteferrika Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 263,364 55,23 18,01

İSTANBUL / ESENYURT / Alkop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 262,9288 55,48 25,36

İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 260,3599 56,95 32,28

İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 259,9067 57,22 13,22

İSTANBUL / ATAŞEHİR / Nuri Cıngıllıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 259,5082 57,45 17,36

İSTANBUL / FATİH / Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 259,0777 57,71 18,25

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 259,0454 57,73 18,31

İSTANBUL / KAĞITHANE / Kağıthane İTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 258,7133 57,93 23,44

İSTANBUL / ÇATALCA / Çatalca Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 257,9732 58,37 10,86

İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / İHKİB Yenibosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız İngilizce 34 257,0052 58,94 24,4

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 256,6013 59,18 26,65

İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız İngilizce 60 255,7667 59,69 15,57

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Bağlarbaşı Pazarlama ve Perakende Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 255,3597 59,93 21,52

İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Rüştü Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 34 255,2741 59,98 18,27

İSTANBUL / ESENYURT / Kıraç İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 254,7788 60,28 28,22

İSTANBUL / SARIYER / Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 254,6323 60,37 19,25

İSTANBUL / SULTANGAZİ / Sultangazi Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 34 253,9539 60,78 21,45

İSTANBUL / BEYKOZ / Galip Öztürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 253,736 60,9 16,74

İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 253,5481 61,02 11,38

İSTANBUL / GÜNGÖREN / Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız İngilizce 34 253,0857 61,3 24,93

İSTANBUL / KAĞITHANE / Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 253,0597 61,31 34,01

İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 252,2283 61,81 20,24

İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 251,6732 62,15 23,76

İSTANBUL / KAĞITHANE / Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 251,5078 62,25 30,19

İSTANBUL / KAĞITHANE / İHKİB Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 251,1197 62,49 31,96

İSTANBUL / BEYKOZ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 246,2204 65,59 32,03

İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 246,1523 65,63 28,25

İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Hayriye Duruk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 245,5825 66 20,23

İSTANBUL / BEYOĞLU / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız İngilizce 34 243,6106 67,26 24,36

İSTANBUL / PENDİK / Pendik Nuh Kuşçulu Seramik ve Cam Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 242,5821 67,93 15,92

İSTANBUL / EYÜPSULTAN / Kemerburgaz Halis Kutmangil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 241,9886 68,32 30,85

İSTANBUL / KARTAL / Kartal Şehit Burak Cantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 239,9893 69,62 38,56

İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 239,2977 70,09 33,1

İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu TRİSAD Tekstil Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 239,1252 70,2 27,07

İSTANBUL / ŞİLE / Şile Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 238,7735 70,43 19,61

İSTANBUL / KAĞITHANE / İHKİB Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 238,7601 70,44 32,21

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 236,7527 71,77 21,97

İSTANBUL / BEYOĞLU / Kabatas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 235,957 72,3 38,35

İSTANBUL / KAĞITHANE / Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 235,2842 72,74 28,94

İSTANBUL / ESENLER / Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 235,2681 72,76 27,77

İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 234,2761 73,42 36,17

İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu TRİSAD Tekstil Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 232,7121 74,44 21,16

İSTANBUL / SİLİVRİ / Selimpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 232,0953 74,86 12,42

İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 228,6951 77,14 17,03

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Küçükçekmece TASEV Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 228,191 77,48 39,26

İSTANBUL / MALTEPE / Maltepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız İngilizce 34 225,4302 79,3 28,36

İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 221,7591 81,68 35,45

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / PAGEV Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 221,5368 81,83 35,53

İSTANBUL / MALTEPE / Mediha Engizer Çok Programlı Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız İngilizce 34 194,7315 95,46 26,84

İSTANBUL / ŞİLE / Şile İMKB 50. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 175,3105 99,19 19,17

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