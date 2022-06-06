2022 LGS Matematik çözümleri: LGS Sayısal kitapçığı soru ve cevapları! (MEB) LGS Matematik soruları ve cevapları 2022 - Haberler

2022 LGS Matematik çözümleri merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. LGS Sayısal testinin ardından Liseli adayları kaç doğru kaç yanlış yaptıklarını görebilmek ve hatalarını öğrenebilmek adına LGS Matematik cevap anahtarı araştırması yapıyor. Peki, LGS Sayısal kitapçığı soru ve cevapları! İşte, 2022 LGS Matematik çözümleri haberimizde...

LGS MATEMATİK ÇÖZÜMLERİ

Öğrencilerin kendi okulunda girdiği sınav 09.30'da başladı. Öğrencilere çoktan seçmeli 90 soru soruldu. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi.

Sınava giren 8. sınıf öğrencileri, sorulara ve cevap anahtarlarına "meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

2022 LGS MATEMATİK ÇÖZÜMLERİ

LGS Sayısal Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYINIZ

İkinci oturum ise 11.30'da başladı ve 12.50'de sona erdi. Matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltildiği ikinci oturumda öğrencilere 80 dakika süre verildi.

İki sınav oturumu arasındaki 45 dakikalık zaman diliminde öğrenciler, okul bahçelerine çıkarak ihtiyaçlarını giderdi.

Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

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