2022 KPSS tercihleri ne zaman yapılacak? KPSS tercihleri nasıl yapılır?

KPSS 2022 sınav sonuçlarının ardından Sınava giren adayların gündeminde KPSS tercih tarihleri yer alıyor. Peki, KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS tercih kılavuzu yayınladı mı? KPSS 2022 tercih ve merkezi atama işlemleri ne zaman yapılacak? KPSS tercihleri nasıl yapılır? KPSS puan türleri nelerdir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kpss tercihleri ne zaman başlıyor sorusu kamuda memur olmak isteyen adayların gündemindeki yerini koruyor. Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme tarihi ÖSYM tercih takvimi kapsamında duyuruldu. Peki, KPSS 2022 tercih merkezi atama işlemleri ne zaman yapılacak? KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS tercih kılavuzu yayınladı mı? KPSS tercihleri nasıl yapılır? KPSS puan türleri nelerdir? Detaylar haberimizde...

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KPSS-2022/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme tercih başvuruları 21 Aralık'ta başlayıp 28 Aralık'ta son bulacak.

TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

ÖSYM tarafından KPSS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Kılavuzda Kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve şartları yer alacak. Kılavuzun yayımlanması için 2022 lisans, ön lisans ve ortaöğretim lise oturumu sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

KPSS tercihleri, ÖSYM tarafından yayınlanacak olan tercih kılavuzu kurallarına göre yapılacak. KPSS tercihleri ÖSYM'nin resmi sitesi 'https://ais.osym.gov.tr' adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak gerçekleştirilebilecektir.

KPSS P1 NEDİR?

KPSS P1; Genel Yetenek - Genel Kültür testi baz alınarak hesaplanır. KPSS P1 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek testi yüzde 70, Genel Kültür testi ise yüzde 30 etkilidir.

KPSS P2 NEDİR?

KPSS P2 puan türü hesaplanmasında yüzde 60 Genel Yetenek, yüzde 40 Genel Kültür testi etkili olmaktadır. P2 puan türü KPSS'den sonra hesaplanır. Yani önlisans ve ortaöğretim KPSS'ye giren adayların P2 puanı hesaplanmaz.

KPSS P3 NEDİR?

KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür.

KPSS P3 puanının hesaplanmasında; Genel Yetenek yüzde 50, Genel Kültür yüzde 50 ağırlığa sahiptir. Adaylar KPSS B Grubu Lisans atamaları için 'çift' Yıllarda KPSS lisans sınavına girerek bu puanı almak zorundadırlar. 'Tek' yıllarda yapılan KPSS lisans sınavında elde edilen KPSS P3 puanı tercihlerde kullanılamamaktadır.