ÖSYM tarafından KPSS Lisans sınav sonuçlarının erişime açılması ile birlikte adaylar sınav sonuçlarını öğrendi. Sınav sonuçlarını öğrenen adaylar 2022 KPSS tercihleri ne zaman? Sorusunu merak ediyor. Sonuçların açıklanması ile birlikte en çok araştırılan konular arasında KPSS Lisans tercihleri ne zaman başlayacak? Sorusu da yer alıyor. Peki, 2022 KPSS tercihleri ne zaman? KPSS Lisans tercihleri ne zaman başlayacak?

2022 KPSS tercihleri ne zaman? Sorusu, özellikle KPSS Lisans sınav sonuçlarının erişime açılmasının ardından birçok kişinin gündeminde yer aldı. Adaylar tercihlerin ne zaman yapılacağı konusunda heyecanlı bir bekleyiş gerçekleştiriyor. Farklı puan türleri ile gerçekleştirilecek olan atamalar için tercih zamanı birçok kişinin merak konusu oldu. Peki, 2022 KPSS tercihleri ne zaman? KPSS Lisans tercihleri ne zaman başlayacak?

2022 KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından KPSS Lisans sınav sonuçlarının erişime açıldı, Ancak henüz KPSS tercihlerinin başlayacağı tarih net olarak açıklanmadı. Detaylar yayınlanacak kılavuz ile birlikte belli olacak. KPSS tercih kılavuzunda kamu kurum ve kuruluşlarının detayları, genel bilgiler, temel ilke ve kurallar yer alacak. Tercih işlemi yapmak isteyen adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden tercih yapabilecek.

ÖSYM SONUÇ AÇIKLAMA SİSTEMİNE NASIL GİRİLİR?

ÖSYM sonuç açıklama sistemine yukarıda yer verdiğimiz link üzerinden veya arama motoruna ÖSYM sonuç açıklama sistemi yazarak ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemine ulaşabilirsiniz. ÖSYM sonuç açıklama sistemine https://sonuc.osym.gov.tr/ bağlantısı üzerinden ulaşılabilir.

KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından resmi olarak gerçekleştirilen duyurunun ardından sınav sonuçları adayların erişimine açıldı.