2022 KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS tercih Kılavuzu yayınladı mı? KPSS tercihleri nasıl yapılır?

Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS için geri sayım başladı. Milyonlarca Memur adayının katılım sağladığı KPSS sınavının tamamlamasıyla birlikte adaylar tercihlerin yapılacağı tarihi bir süredir araştırıyordu. Beklenen açıklama ÖSYM den geldi. Peki, KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS tercih Kılavuzu yayınladı mı? KPSS tercihleri nasıl yapılır? İşte konu hakkında merak edilenler.

Kpss 2022 tercihlerinin başlamasına artık sayılı günler kaldı. Milyonlarca aday devlet memuru olmak için aldıkları puanlara göre tercihte bulunacak ve atamaları gerçekleşecek. Peki, KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS 2022 tercih kılavuzu yayınlandı mı? Detaylar haberimizde...

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KPSS-2022/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme tercih başvuruları 21 Aralık'ta başlayıp 28 Aralık'ta son bulacak.

KPSS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

2022 KPSS tercih kılavuzu tarihi hakkında ÖSYM'den bir açıklama yapılmadı. Kılavuzun başvuru tarihiyle aynı gün yayımlanması bekleniyor.

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

KPSS tercih işlemleri, yayımlanacak olan tercih kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.