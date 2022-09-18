2022 yılında gerçekleştirilmiş olan KPSS sınavına katılmış olan adaylar, KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? Sorusunu merak ediyor. Sınavın gerçekleştirilmesinin ardından birçok kişi KPSS tercihleri hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, 2022 KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS tercihleri hangi tarihte başlıyor? İşte 2022 KPSS tercihleri

2022 KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? Sorusu, sınava giren adaylar tarafından oldukça sık araştırılan ve merak edilen konular arasında yerini alıyor. KPSS tercihleri için ÖSYM tarafından yapılan açıklama, KPSS tercih tarihlerin işaret etti. Peki, 2022 KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS tercihleri hangi tarihte başlıyor? İşte 2022 KPSS tercihleri tarihi!

2022 KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM başkanlığı tarafından resmi web sitesi üzerinde 2022 KPSS tercihleri için tarihi duyurdu. Yapılan duyuru şu şekilde belirtildi;

Adaylar tercihlerini, 30 Haziran – 07 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 07 Temmuz 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Şeklinde yayınlandı.

2022 KPSS TERCİH İŞLEM EKRANI

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2022/1 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

2022 KPSS TERCİH İŞLEM EKRANI

YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Ortaöğretim, önlisans ve lisans düzeyindeki kadro ve pozisyonlara yerleştirme yapılırken ÖSYM'ce sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program/alanile kadro ve pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların kamu kurum ve kuruluşlarınca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşememiş olacaktır.