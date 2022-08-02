2022 KPSS soruları iptal edilecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KPSS talimatı!

Kpss sınavı geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavında adaylara yöneltilen bazı soruların bir yayınevinin deneme sınavında yer aldığı iddia edildi. Ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin talimat verdi. 2022 KPSS soruları iptal edilecek mi? KPSS soruları çalındı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KPSS talimatı!

KPSS SORULARI ÇALINDI İDDİASI

Soruların şıklarına kadar aynı olacak şekilde KPSS'de adaylara yönetildiğini öne süren iddialar ÖSYM tarafından yalanlandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada, "2022 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavı 31 Temmuz 2022 Pazar günü sabah ve öğleden sonra oturumlarında güvenli bir biçimde gerçekleştirilmiştir. Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.

2022 KPSS SORULARI İPTAL EDİLECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki söz konusu iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı verdi.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımda Erdoğan, "Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı.