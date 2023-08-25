KPSS sınavının açıklanması bekleyen vatandaşlar tarafından 2022 KPSS sonuçları saat kaçta, ne zaman açıklandı? Sorusu merak ediliyor. Bugün açıklanacak olan KPSS sınavı hakkında tahminde bulunmak için geçtiğimiz yıllar baz alınıyor. Peki, 2022 KPSS sonuçları saat kaçta, ne zaman açıklandı? ÖSYM 2022 KPSS sınav sonuçlarını kaçta açıkladı?

2022 KPSS sonuçları saat kaçta, ne zaman açıklandı? Sorusu, açıklanacak olan KPSS sınavı nedeniyle gündeme geliyor. ÖSYM tarafından sonuçları duyurulan sınavların saatleri belli olmamakta ve bu nedenle adaylar tarafından 2022 KPSS sonuçları saat kaçta, ne zaman açıklandı? Sorusu ile daha önceki yıllardaki sonuç açıklama saatleri ele alınıyor. Peki, 2022 KPSS sonuçları saat kaçta, ne zaman açıklandı? ÖSYM 2022 KPSS sınav sonuçlarını kaçta açıkladı?

2022 KPSS SONUÇLARI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN AÇIKLANDI?

2021 KPSS sonuçları adayların erişimine 16 Eylül 2021 tarihinde saat 09.15'ten itibaren açılmış, ÖSYM'nin açıklamasının ardından adaylar, sınav sonuçlarına 21 Ekim 2022 tarihinde saat 12.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebildi. Buna göre 2023 yılında da KPSS sonuçlarının sabah saatlerinde adayların erişimine açılması bekleniyor. ÖSYM kurumu sınav sonuçlarını herhangi bir mesai saatine göre açıklamıyor.

Bu nedenle sınav sonuçlarını açıklamak için hafta içi veya hafta sonu olması fark etmiyor. Buna göre ÖSYM hafta sonu sonuç açıklayabiliyor. Aynı zamansa saat konusunda da herhangi bir sınır bulunmuyor. Daha önceki yıllarda gece saatlerinde sınav sonuçları adayların erişimine açılmıştı.